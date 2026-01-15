Cincinnati recluta al dominicano Ángel Núñez Jr. por US$3 millones

Ángel Núñez Jr. rubrica su firma con los Rojos de Cincinnati, el jueves 15 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

El periodo de firmas internacionales de la Major League Baseball abrió oficialmente este jueves por la mañana, y los Cincinnati Reds no perdieron tiempo en concretar uno de los acuerdos más esperados del ciclo. El jardinero Angel Nuñez, Jr. estampó su firma en un contrato que incluye un bono de 3 millones de dólares, según confirmó oficialmente MLB Pipeline.

El acuerdo con Nuñez, Jr. no fue una sorpresa para los conocedores del mercado internacional; se trataba de un pacto que se había estado gestando durante largo tiempo. El joven patrullero es considerado uno de los atletas más completos de su clase, destacando por una combinación de velocidad de élite y un instinto natural en los jardines que encaja perfectamente con la filosofía de desarrollo de los Reds.

Con este movimiento, Cincinnati reafirma su agresiva estrategia de reclutamiento en América Latina. Al otorgar un bono de siete cifras, la organización coloca a Nuñez, Jr. como la piedra angular de su actual clase de prospectos, confiando en que sus herramientas físicas se traduzcan rápidamente en los niveles de liga menor.

El mercado se calienta

La firma de Nuñez, Jr. fue una de las primeras en oficializarse apenas se abrió la ventana de contrataciones. Para los Reds, asegurar a un jugador de este calibre por 3 millones de dólares representa una inversión significativa de su presupuesto internacional, dejando claro que el equipo busca talento de impacto inmediato para fortalecer su sistema de fincas, el cual ha sido productivo en los últimos años.

Los reportes de los escuchas destacan en Nuñez, Jr. su capacidad para cubrir terreno en el jardín central y un swing compacto que proyecta un crecimiento notable en el departamento de extrabases a medida que su físico termine de desarrollarse.

Con la confirmación de MLB Pipeline, el camino de Angel Nuñez, Jr. hacia el profesionalismo comienza hoy, uniéndose a una lista de jóvenes promesas que buscan llevar el talento caribeño a las orillas del río Ohio en el futuro cercano.

La firma de Angel Nuñez, Jr. por 3 millones de dólares es una de las inversiones más agresivas de los Cincinnati Reds en su historia reciente, colocándolo de inmediato en el olimpo de los bonos más altos otorgados por la franquicia.