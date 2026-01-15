Boletos del Clásico Mundial: Alta demanda y precios altos para los partidos premium en Miami

Vista panorámica del público asistente al loanDepot Park para el partido final de la edición del 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

La organización del World Baseball Classic 2026 anunció que los boletos individuales para todos los partidos que se celebrarán en Miami (loanDepot Park) —incluyendo los juegos del Pool D, cuartos de final, semifinales y la final— están oficialmente a la venta desde el 15 de enero de 2026.

Alta demanda para juegos premium

Los partidos con mayor atractivo entre los fanáticos han mostrado una disponibilidad extremadamente limitada, reflejando un fuerte interés:

El partido entre Venezuela y República Dominicana , que cierra el calendario del Grupo D, aparece prácticamente agotado en el portal oficial de la competencia y los asientos que se encuentran disponibles están a 460 dólares.

Otro juego con escasa disponibilidad es la final del Clásico, donde solo quedan boletos en una sola zona del estadio con un valor de 384 dólares.

Estos precios y la escasez de entradas destacan la importancia que le ha dado el fanático a estos enfrentamientos, una situación que elevará los precios de reventa en los portales especializados.

Opciones más accesibles para juegos de menor atención

Por el contrario, los partidos del Pool D que no son considerados "clásicos inmediatos" o grandes enfrentamientos tienen mucho más inventario disponible y, a menudo, precios significativamente más bajos:

Algunos juegos como Nicaragua vs. Israel , Nicaragua vs. Países Bajos o Israel vs País Bajos muestran boletos disponibles en rangos desde aproximadamente USD 20 hasta USD 120 , según la sección del estadio y la cercanía al diamante.

Estas opciones permiten a los fanáticos con presupuestos más modestos asistir a partidos de la competencia, y revelan que no todos los juegos del torneo han sido vendidos por completo ni se comportan igual en precio o demanda.

La dinámica de venta de boletos para el World Baseball Classic 2026 en Miami deja en evidencia una marcada brecha entre partidos "premium" , con disponibilidad casi nula y valores elevados, y encuentros de menor perfil , donde todavía se pueden encontrar boletos a precios razonables.

Los precios de las boletas disponibles para los quince partidos que se celebrarán en la sede de Miami, oscilan entre 20 dólares que se celebrará el 10 de marzo entre Israel y Países Bajos, y los 1,008 dólares que cuestan las boletas de la segunda semifinal que se celebrará el 16 de marzo a partir de las 9 de la noche, y que podría contar con la participación de los dos veces campeones de la competencia, Japón.

Esto demuestra la fuerte atracción que generan los duelos más esperados —especialmente aquellos con representación de potencias del béisbol como República Dominicana y Venezuela— frente a opciones más neutrales o de menor proyección mediática dentro del mismo grupo.