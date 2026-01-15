Gigantes firman al campocorto Luis Hernández por bono de US$5,4 millones

Luis Hernández posa ante los fotógrafos tras firmar el contrato que lo ata a los Gigantes de San Francisco. ( FUENTE EXTERNA )

Por segundo año consecutivo, los Gigantes abrieron el período de fichajes internacionales con la firma del jugador amateur mejor clasificado de Latinoamérica. En esta ocasión, se trata del campocorto venezolano Luis Hernández, el prospecto número uno de la clase de 2026.

Puede que no sea unánime, pero una gran cantidad de evaluadores de talento consideran a Hernández como el mejor prospecto del grupo internacional de este año.

Los Gigantes lograron llegar a un acuerdo con Hernández a pesar de contar con solo US$5,440,000 en fondos de reserva este año, empatado con el monto más bajo de cualquier club. Hernández recibirá la mayor parte de esa asignación, pero cabe destacar que las organizaciones pueden fichar a amateurs internacionales por $10,000 o menos sin que esto se descuente de su fondo.

Hernández es uno de los jugadores más elogiados de la escena internacional en los últimos años. Dotado de una inmensa proyección física y una amplia gama de herramientas impresionantes, también destaca por su ética de trabajo y su completo conocimiento del béisbol.

Hernández está haciendo historia al ser el primer jugador nacido en Venezuela en ser clasificado como el prospecto número 1 de MLB Pipeline en una clase determinada. (Ethan Salas, de San Diego, firmó con Venezuela en 2023, pero nació en Estados Unidos).

A los 15 años, Hernández, bateador diestro, brilló durante su paso por las Grandes Ligas venezolanas. Jugando contra rivales mucho mayores y con más experiencia, Hernández bateó .346 en 104 apariciones al plato y demostró su excepcional velocidad de bateo y su propensión a hacer contacto fuerte.

Si bien ya muestra la habilidad de hacer girar la pelota hacia atrás, se espera que adquiera aún más destreza con los extrabases a medida que su físico se desarrolle y se acostumbre a los rigores del pitcheo profesional.

Considerado un corredor superior al promedio y extremadamente agresivo, Hernández podría ser una amenaza en las bases, especialmente en las bases bajas. La combinación de sus habilidades de bateo, potencia y carrera lo convierten en una amenaza potencial de 30/30 si todo sale bien.

Defensivamente, el joven de 17 años tiene un comienzo rápido en el campocorto. Si hay una pega en su juego, es que tiene un brazo de lanzar mediocre. Pero todo funciona gracias a la fluidez de sus movimientos, ya que su rápida liberación y su sólida mecánica ayudan a disipar las preocupaciones sobre su capacidad para jugar en el mediocampo a largo plazo.

Historial agresivo

San Francisco nunca ha dudado en apuntar a la luna en el mercado internacional. Hace exactamente un año, causó un gran revuelo al fichar a Josuar González, el segundo prospecto global de la clase de 2025. Desde entonces, el campocorto ha arrasado en la Liga Dominicana de Verano y ha llegado al Top 100 de prospectos globales en el puesto número 82, y los ejecutivos del béisbol esperan aún más en su debut en Estados Unidos esta temporada.

Es probable que González y Hernández tengan la separación justa, al menos inicialmente, para que ambos continúen su trayectoria ascendente como campocortos de tiempo completo. Pero el club también cuenta con un grupo de hábiles defensores en la posición de seis en la liga A: Gavin Kilen (alero número 3), Jhonny Level (número 4), Maui Ahuna (número 12), Walker Martin (número 28) y Lorenzo Meola (número 29).

Gran batalla

¿Quién es el campocorto del futuro en el Área de la Bahía? Esa es una pregunta para más adelante. Por ahora, la posible contratación de Hernández es una adición extraordinaria para los Gigantes, consolidando su reputación como un destino de primer nivel en el mercado internacional.

Un jugador internacional es elegible para firmar con un equipo de las Grandes Ligas entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. Debe cumplir 16 años antes de firmar y 17 antes del 1 de septiembre del año siguiente.

Esto significa que los jugadores nacidos entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009 podrán firmar durante el período de firmas actual. Para poder firmar, los jugadores deben estar registrados previamente en las Grandes Ligas de Béisbol.