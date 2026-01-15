Johenssy Colomé recibe bono de US$4 millones, el mayor para un dominicano en 2026

Johenssy Colomé, al centro, rodeado de familiares y técnicos durante la presentación de este jueves. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que durante meses se manejó en los círculos íntimos del béisbol como un secreto a voces, finalmente encontró su rúbrica oficial. Este jueves 15 de enero, la organización de los Athletics (en plena transición estratégica hacia Las Vegas) oficializó la contratación del prospecto dominicano Johenssy Colomé, marcando un hito en el actual proceso de firmas internacionales.

El acuerdo, sellado por la impresionante cifra de 4 millones de dólares, posiciona a Colomé en el selecto "Top 5" de los bonos más altos otorgados en este ciclo. De momento, es el bono más alto que rubrica un dominicano en este mercado que recién inicia.

Un perfil que desafía la lógica

Con apenas 16 años, Colomé no es un prospecto ordinario. Los reportes de los escuchas internacionales son, por decir lo menos, superlativos. En el aspecto ofensivo, los analistas coinciden en que el joven quisqueyano posee una potencia y una velocidad de bate que evocan la figura de Vladimir Guerrero Jr.

Sin embargo, lo que realmente ha dejado boquiabiertos a los evaluadores es que ese poder descomunal viene acompañado de una elegancia defensiva que muchos comparan con la de Manny Machado. Poseer el madero de una bestia y el guante de un maestro es una combinación que rara vez se ve en un adolescente, lo que justifica el estigma de "súper pelotero" que carga desde sus primeras exhibiciones.

De la puja legal al bono multimillonario

La firma de Colomé no estuvo exenta de drama. Inicialmente, el jugador tenía un preacuerdo con los Athletics cercano a los 2.3 millones de dólares. No obstante, su vertiginoso desarrollo físico y técnico en los últimos meses provocó un terremoto en las oficinas de varias organizaciones de Grandes Ligas.

Se desató una auténtica batalla legal y comercial; equipos con gran músculo financiero intentaron romper el compromiso previo ofreciendo montos superiores, lo que obligó a la dirigencia de los Athletics a reaccionar. En un movimiento agresivo para retener al talento que consideran la piedra angular de su futuro, la gerencia elevó la oferta hasta los 4 millones de dólares, asegurando así que el nativo de la República Dominicana se vistiera de verde y oro.

Tradición de altos bonos en la República Dominicana

Esta firma no es un hecho aislado para los Athletics. Históricamente, la organización ha mostrado una fe inquebrantable en el talento dominicano, a menudo abriendo la chequera para asegurar a los mejores exponentes del país.

Este movimiento recuerda a la histórica firma de Robert Puason en 2019, por quien otorgaron un bono de 5.1 millones de dólares, o el legado dejado por figuras como Miguel Tejada, quien salió de sus bases para convertirse en MVP. Con la inversión en Colomé, los Athletics reafirman que, a pesar de sus cambios de sede, su "corazón" estratégico sigue latiendo con fuerza en las academias de la República Dominicana.

El camino de Johenssy Colomé apenas comienza. Pero hoy, con la tinta aún fresca en su contrato de 4 millones, el mensaje es claro: los Athletics han encontrado al jugador que pretenden sea la cara de la franquicia cuando las luces de Las Vegas se enciendan definitivamente.