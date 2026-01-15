Video | Miranda debuta en grande y las Águilas logran el triunfo ante Gigantes

Elih Marrero anota carrera en el partido entre Aguilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao en el round robin semifinal de la pelota invernal dominicana. ( ANEUDY TAVÁREZ/DL )

El debutante Luis Miranda dominó los bates de los Gigantes del Cibao (2-14) y las Águilas Cibaeñas (9-7) se impusieron 5-4 para mantenerse en la lucha por alcanzar a los Toros del Este y optar por un puesto en la Serie Final de la pelota invernal dominicana.

El mexicano Miranda (1-0, 1.75) trabajó seis entradas en las que permitió apenas dos hits y una carrera limpia, no concedió bases por bolas y ponchó a siete bateadores. La derrota fue para el abridor del conjunto nordestano, Christopher Molina (0-2, 4.15), quien lanzó 1.2 entradas, permitió cuatro hits y cuatro carreras, una de ellas limpia, otorgó una base por bolas y ponchó a uno.

El salvamento correspondió al cerrador Matt Foster (1), quien lanzó la novena entrada, permitió un hit y una carrera limpia, y concedió una base por bolas.

Las Águilas fabricaron un rally de cuatro carreras en la segunda entrada. La primera anotación llegó por un error del jardinero central de los Gigantes, José Sirí, que permitió que Rodolfo Amador pisara el plato con la primera carrera del encuentro.

Los más destacados

Por los Gigantes del Cibao, Deyvison De los Santos se fue de 3-1, con doble, una carrera anotada; Kelvin Gutiérrez bateó de 3-1, con doble, una anotada y dos remolcadas, y Diego Hernández terminó de 3-2, con doble, una anotada y una empujada.

Por las Águilas Cibaeñas, Geraldo Perdomo conectó dos hits en cuatro turnos, con una carrera anotada; Rodolfo Amador se fue de 4-2, con una anotada y una empujada, y Juan Carlos Gamboa bateó de 4-2.

Próximos partidos

Los Gigantes del Cibao estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 de la noche .

estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los a partir de las . Las Águilas Cibaeñas enfrentarán a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli a partir de las 7:30 de la noche.