Liomar Martínez gana el premio "Oscar Taveras" al Pelotero Puertoplateño del Año

Pertenece a los Marlins de Miami en el béisbol organizado de los Estados Unidos

    Expandir imagen
    Liomar Martínez gana el premio "Oscar Taveras" al Pelotero Puertoplateño del Año
    Liomar Martínez (FUENTE EXTERNA)

    La Puerto Plata Internacional Sports Foundation anunció este miércoles que otorgará el premio "Oscar Taveras" a lanzador perteneciente a la organización de los Miami Marlins.

    Liomar recibirá el premio en reconocimiento a su gran actuación en los circuitos minoritarios del beisbol de grandes ligas.

    El premio Oscar Taveras es una iniciativa del presidente de la Puerto Plata Internacional Sport Fundación y el cronista deportivo Luis Tomas Rae que busca reconocer el trabajo de los peloteros puertoplateños en las ligas menores.

    Este premio se entregará todos los años en el marco de las actividades que realiza la Sports Foundation donde se realizan clínicas con peloteros y ex peloteros de MLB y donde se les entrega útiles deportivos a las diferentes ligas de la provincia de San Felipe de Puerto Plata.

    Martínez este año con la filial de Clase A de Los Marlins de Miami tuvo récord de 5-5, efectividad 3.30, en 22 y un total de 101.1 entradas consiguió un total de 119 ponches con whip de 1.12.

    "Este es un premio que además de reconocer al pelotero nativo de nuestra ciudad, es un premio que lleva el nombre de uno de los mas grandes prospectos nacido en la zona norte, Oscar Taveras´´, dijo Chito Polo, presidente de la fundación.

    Una clínica

    El próximo sábado 17 estará realizando su quinta clínica para niños de pequeñas ligas en el Estadio José Briceño de Puerto Plata.

    Polo agradeció el respaldo al premio del agente de peloteros profesionales Bryan Mejia y la Dominican Prospects League.

    • En el beisbol invernal dominicano Martínez fue drafteado el año pasado por los Gigantes del Cibao.
