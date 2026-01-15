Los Toros defienden con uñas y dientes el segundo lugar ante el Escogido

Yairo Muñoz observa la pelota tomar distancia para saltar la pared del Francisco Micheli con su cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros han recuperado la regularidad en la fase más crucial, se impusieron por 8-5 el jueves al Escogido en el Francisco Micheli y un triunfo este viernes puede devolverlo a la final tras cuatro torneos en el sótano.

Con un ramillete de cinco vueltas al cierre del séptimo episodio, el equipo de Víctor Estévez dio vuelta al marcador y consiguió su segunda victoria al hilo para conservar la ventaja de un partido sobre las Águilas en el segundo puesto, el último boleto hacia la serie final.

Además, la tropa romanense (10-6) se acercó a un partido de los escarlatas (11-5) cuando faltan dos fechas para concluir el todos contra todos. Las Águilas Cibaeñas (9-7) mantuvieron el pulso con su triunfo en el Estadio Cibao sobre los descalificados Gigantes (2-14).

Yairo Muñoz encabezó el repunte en la séptima entrada, con triple entre left-center field, con las bases llenas para limpiar las almohadillas y coronar el rally de cinco vueltas del séptimo que puso el marcador final de 8-5.

Además del triple, más temprano, Muñoz también pegó jonrón de dos vueltas, el primer. cuadrangular en su carrera en la etapa round robin.

Enny Romero (1-0, 5.40) salió sin decisión luego de lanzar 4.1 entradas de cinco hits, tres carreras, dos boletos y un ponche. Luego de Romero, más adelante en la séptima entrada, Jimmy Yacabonis (2-0, 0.00) tiró un inning sin libertades para adjudicarse el triunfo.

El cerrador taurino Joe Corbett logró el salvado (6); mientras, Jeffry Yan (1-1, 1.42) perdió el encuentro tras permitir cuatro carreras y dos hits e un tercio de labor.

Los Toros buscarán su pase a la final este viernes si consiguen la victoria en La Romana ante las cuyayas.

Así anotaron

En la baja de la segunda entrada, con uno a bordo, Muñoz conectó cuadrangular por todo el jardín izquierdo para iniciar delante 2-0.

Pero en el tercero, los Leones empataron la pizarra 2-2, con doble de Alcídes Escobar al left field para impulsar la primera vuelta, y Escobar fue empujado desde segunda por hit de Erik González para igualar 2-2.

En la baja del tercero, los Toros tomaron ventaja mínima, 3-2, luego de que Eddie Rosario remolcara con fly de sacrificio al prado derecho a Sergio Alcántara.

Más tarde, en la quinta entrada, los melenudos lograron un rally de tres vueltas, iniciado por elevado de sacrificio de Erik González para empatar 3-3; doble al left field de Sócrates Brito para tomar ventaja 4-3, y Brito anotó desde la intermedia por sencillo de Junior Lake para ampliar 5-3.

En el séptimo inning llegó la remontada. Francisco Urbáez, como emergente, abrió con hit y terminó anotando por passed ball para acercarse por la mínima 4-3. Luego, en el mismo episodio, con las bases llenas, Eloy Jiménez pegó rodado lento por tercera y fallo por la vía 53, pero permitió que llegara la quinta rayita taurina, empatando las acciones 5-5.

Muñoz, con el juego empatado, encontró las bases llenas y pegó un triple entre left-center field para limpiar las almohadillas y tomar comando del encuentro, 8 por 5.

Por los Toros, Muñoz de 4-2, triple y cuadrangular, cinco empujadas, una anotada; Rosario de 2-1, doble, una remolcada, una anotada; Eric Filia de 2-1, doble, dos bases por bolas, dos anotadas; Alcántara de 3-2, un boleto, dos anotadas y Jiménez produjo una vuelta.

Por los Leones, Erik González de 4-2, dos impulsadas; Sócrates Brito de 4-1, doble, una remolcada, una anotada; Junior Lake de 3-1, una producida, un boleto y Alcides Escobar se fue de 5-2 con doble, dos anotadas y una impulsada.