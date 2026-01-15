Seattle suma al prospecto Gregory Pío por US$2.9 millones

Gregory Pío se une a los Marineros como su mayor apuesta en toda la clase 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los jardineros dominicanos Juan Rijo y Gregory Pío encabezaron la clase de fichajes de los Marineros este 2026.

MLB Pipeline califica a Rijo como el duodécimo mejor prospecto en este período de fichajes internacionales. Recibió un bono por firmar de US$2.2 millones. Pío, de 16 años, está clasificado como el prospecto internacional número 32, pero recibió el bono por firmar más alto de los fichajes de los Mariners, con US$2.8 millones.

Bateador zurdo con un swing corto y rápido, a Rijo se le considera con un enfoque maduro en el plato y buenas habilidades para embasarse. Su poder en el lado de jalar ha comenzado a aumentar con su madurez. Los informes de los scouts lo catalogan como un corredor promedio que se proyecta como jardinero de esquina a medida que progresa en las ligas menores.

"Consideramos a Rijo un jugador excepcionalmente avanzado", dijo Frankie Thon Jr., director of international scouting de los Marineros, en un comunicado.

Juan Rijo selló un contrato que le entregará US$2.2 millones.

"Posee un conjunto de habilidades muy completo con la posibilidad de ser sólido o superior al promedio en cada faceta del juego. Su enfoque en el plato es maduro y pulido, con un swing sencillo y ajustable, creemos que le permitirá un contacto fuerte y una alta tasa de embase. Fuera del campo, su ética de trabajo es excepcional y su perspicacia beisbolera siempre brilla. Prevemos grandes cosas para Rijo y estamos encantados de incorporarlo a nuestra reserva de talentos de ligas menores".

El perfil de Pío

Pío es un bateador diestro con gran velocidad y atletismo, con las herramientas defensivas necesarias para ser jardinero central a tiempo completo. No es un bateador tan pulido como Rijo, pero es un año más joven.

Seattle también fichó al infielder ambidiestro dominicano Leonardo Reynoso, considerado el prospecto número 48 por US$750 mil. Se le considera con un enfoque más avanzado desde la izquierda. Defensivamente, es probable que no permanezca como campocorto en las ligas menores.

"Tiene un buen swing desde la izquierda, preparado para usar todo el campo y batear para promedio", dijo Thon. "Defensivamente, se proyecta como un tercera base con un brazo potente. Reynoso tiene una amplia experiencia en torneos internacionales y ha tenido un excelente desempeño en el plato".

Otros fichajes de los Marineros incluyen a los jardineros Jarvis Gómez (17 años) y Ambeiro Recio (17), ambos de la República Dominicana.