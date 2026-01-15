Los Mets firman a nueve dominicanos, con Asigen con el bono más alto

Grupo de prospectos firmados por los Mets que fueron presentado el jueves 15 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo de los Mets de Nueva York realizó la firma oficial de un grupo de 11 jóvenes talentos con el campocorto dominicano Wandy Asigen como la principal figura con un bono de US$3.9 millones, el mayor del conjunto.

Asigen, oriundo de Montellano, Puerto Plata, es considerado por los principales evaluadores internacionales como uno de los talentos más completos de su generación. Con apenas 16 años —cumplirá 17 el próximo 21 de agosto—, se destaca por la velocidad de su bate, manos rápidas y proyección de poder, además de una defensa sólida y natural en el campocorto, una de las posiciones más exigentes del béisbol.

"El talento de Wandy representa exactamente el tipo de jugador que buscamos desarrollar dentro de nuestra organización: habilidades completas, madurez competitiva y un alto techo de proyección", expresó Juan Henderson, director de Operaciones para América Latina y el Caribe, de la Academia Mets de Nueva York. "Estamos muy satisfechos con esta promoción y con el trabajo realizado por nuestro personal en la región".

Junto a Asigen, la organización oficializó la firma de otros 10 prospectos internacionales, conformando una clase balanceada y diversa en perfiles y herramientas. El grupo está integrado por los dominicanos Óscar Montero, Cristopher Jáquez, Óscar Peña, Gensil Rosario, Michaelle Mercedes, Johnderis Sánchez, Yeremy Reyes y Emerson Estévez. Así como también los dos venezolanos Ryan Rudas y Frank Moreno.

"Cada uno de estos jóvenes ha pasado por un proceso de evaluación exhaustivo. Creemos firmemente en su potencial y en el impacto que pueden tener a largo plazo dentro de nuestro sistema de ligas menores", agregó Henderson.

El arranque

Con una estatura de 6 pies y un peso aproximado de 175 libras, Asigen cuenta con un físico atlético que le permite margen de desarrollo sin comprometer su movilidad. Se formó en la Liga Niño Ulloa de Montellano y es representado por Jaime Ramos y Amauris Bautista (Chapita).

La ceremonia de firma marca el inicio oficial de la carrera profesional de estos prospectos, quienes comenzarán su proceso de adaptación y formación integral en la academia, bajo los estándares deportivos, educativos y humanos que caracterizan a la organización.

Con esta nueva clase internacional, los Mets de Nueva York reafirman su compromiso con el desarrollo del béisbol en la República Dominicana, consolidando su academia como uno de los principales centros de formación de talento joven en el Caribe.