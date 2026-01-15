Los Mets firman al joven dominicano Wandy Asigen por US$3,9 millones

Wandy Asigen, al centro, tenía un preacuerdo con los Yankees hasta el mes pasado, pero negoció su salida y firmó con los Mets. ( FUENTE EXTERNA )

Tras una temporada baja de cambios significativos en su roster de Grandes Ligas, los Mets continuaron una tendencia el jueves, asegurando a uno de los mejores prospectos internacionales en la apertura del período de firmas: El campocorto dominicano Wandy Asigen.

Los Mets recibieron US$5,440,000 en dinero para bonificaciones este año, de los cuales, según los informes, US$3.9 millones serán destinados a Asigen, el prospecto internacional Nro. 2 de MLB Pipeline. Los clubes también pueden firmar jugadores con bonos de US$10,000 o menos sin que ese dinero cuente contra su fondo asignado.

Un año después de firmar al dominicano Elián Peña (el prospecto Nro. 3 del 2025), quien fue su firma de mayor rango en el mercado internacional desde que MLB Pipeline comenzó sus clasificaciones, el club ha superado de inmediato ese logro al asegurar a Asigen.

Muchos evaluadores abogaban el joven de 16 años debía ocupar el primer puesto del grupo de este año, ya que existe una creencia generalizada en la industria sobre su capacidad integral para impactar el juego.

Pefil del bateador

Bateando a la zurda, Asigen ya ha registrado velocidades de salida superiores a las 110 millas por hora en múltiples ocasiones. Posee manos rápidas, una trayectoria de swing consistente y una habilidad innata para conectarle a la pelota con la parte gruesa del bate ante una variedad de lanzamientos, dando validez a la idea de que continuará desarrollando poder de extrabases a medida que se fortalezca físicamente.

Tras haber registrado tiempos en las 60 yardas tan rápidos como 6.55 segundos, se espera que Asigen impacte el juego también en los senderos. Esa velocidad de pies le ayuda a la defensa; aunque actualmente posee un brazo promedio, al combinarlo con sus movimientos por encima del promedio y su instinto, se ven muchas de las características que le permitirían mantenerse en el campo corto.

Otro beneficio añadido al entusiasmo que rodea a Asigen es que no cumplirá 17 años hasta finales de agosto, lo que lo convierte en uno de los jugadores más jóvenes de su grupo.