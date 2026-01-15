Fuentes: Los Dodgers llegan a acuerdo con el jardinero Kyle Tucker

Kyle Tucker firmó un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares con los Dodgers de Los Angeles. ( AFP )

Los Dodgers de Los Ángeles , actuales campeones de la Serie Mundial, fortalecieron aún más su plantilla la noche del jueves al llegar a un acuerdo con el estelar jardinero Kyle Tucker , según informó el periodista de ESPN Jeff Passan , citando fuentes cercanas a la negociación.

Según los reportes, el contrato le reportará al jardinero 240 millones de dólares por las próximas cuatro campañas y tiene opciones de salirse del acuerdo luego de la segunda y la tercera estación.

Kyle Tucker's four-year, $240 million contract with the Los Angeles Dodgers includes opt-outs after the second and third seasons, sources tell ESPN.



Tucker, quien cumplirá 29 años este sábado, era considerado el mejor bateador disponible en la agencia libre y ahora se integrará a un equipo repleto de figuras, un entorno que parece ajustarse bien a la personalidad tranquila del jugador.

Cuando está saludable, Tucker es reconocido como uno de los mejores bateadores zurdos de las Grandes Ligas.

Viene de lesiones

Sus dos últimas temporadas estuvieron marcadas por las lesiones, incluyendo una fractura en la mano derecha y una distensión en la pantorrilla, factores que limitaron su producción en la segunda mitad de la campaña 2025 con los Chicago Cubs.

En el 2025 terminó con una línea ofensiva de .266/.377/.464 con 22 cuadrangulares y 73 empujadas.

Los Cachorros le ofrecieron a Tucker una oferta calificada de 22.025 millones de dólares, la cual fue rechazada antes de la fecha límite del 18 de noviembre.

Como consecuencia de su firma con otro equipo, Chicago recibirá una selección compensatoria en el draft, ubicada aproximadamente alrededor del turno número 75, después de la Ronda B de Balance Competitivo.