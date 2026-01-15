Los Miami Marlins presentan a 21 peloteros en el arranque de las firmas internacionales

Prospectos de los Marlins de Miami posan junto a los ejecutivos de la organización presentes en la actividad de presentación. ( FUENTE EXTERNA )

Los Miami Marlins anunciaron hoy la firma de 21 jugadores para abrir el período internacional de firmas 2026.

El anuncio fue realizado por el director de reclutamiento internacional, David Hernández-Beayne, quien estuvo presente en la ceremonia de hoy en la Academia de los Marlins en el país.

Entre los jugadores firmados, destacan el infielder Santiago Solarte de Venezuela, y el infielder Ronny Muñoz, el jardinero Carlos de Los Santos y el lanzador derecho Eliezer Peralta de la República Dominicana.

Solarte, de 17 años, campocorto zurdo de 1,95 m de estatura, fue clasificado en el puesto No. 16 de la lista de prospectos internacionales 2026 de MLB Pipeline.

Muñoz, de 17 años y campocorto de 1,78 m, ocupó el puesto No. 27 en la misma lista.

El Día Inaugural

La temporada regular 2026 de los Miami Marlins comenzará con el Día Inaugural bajo las luces el viernes 27 de marzo, contra los Colorado Rockies a las 7:10 p.m.