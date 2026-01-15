Tampa Bay Rays asegura al dominicano Víctor Valdez por US$3.5 millones

Víctor Valdez al momento de estampar su firma, el jueves 15 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

Los Rays de Tampa Bay no suelen hacer grandes galas con el dinero que invierten. Claramente, creen que el dominicano Víctor Valdez lo vale.

Los Rays firmaron al campocorto dominicano de 17 años el jueves, al iniciarse el período de fichajes internacionales de la MLB. Según MLB.com, Valdez recibirá un bono de 3,5 millones de dólares, uno de los más altos disponibles.

Está clasificado como el jugador número 11 de su clase por MLB.com.

"Valdez produce habitualmente un contacto fuerte con una trayectoria de barril eficiente y bien secuenciada", dice su informe de exploración de MLB.com. Su swing derecho es fluido y controlado, y también demuestra gran habilidad al usar sus caderas para girar y alcanzar su potencia en el lado de tiro.

Perfil del bateador

Puede conectar la pelota a todos los campos con facilidad, a la vez que controla la zona de strike y mantiene bajo control su ritmo de persecución. Con una complexión física y mucha fuerza natural, deja que sus dones naturales se apoderen de él, mostrando una aptitud para batear que supera su edad. En resumen, es un perfil que los evaluadores creen que podría convertirse en un bateador de la mitad del orden con el tiempo.

Los Rays necesitan desarrollar el talento que incorporan en las contrataciones internacionales y en el draft, porque no van a firmar agentes libres muy costosos.

FanGraphs le asigna a Valdez un FV de 45 como futuro 2B y lo ubica como el sexto mejor prospecto de la clase.

Eso hace que el desarrollo de Valdez sea muy importante. Si logra convertirse en el jugador que los Rays esperan, este será un fichaje memorable.