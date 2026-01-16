Águilas vencen a los Toros y provocan empate en el segundo, pero el partido es puesto bajo protesta

Leody Taveras fue uno de los bates importantes en el regreso de las Águilas cuando perdían en el séptimo inning. ( FUENTE EXTERNA. )

Con sencillos remolcadores de Leody Taveras y Geraldo Perdomo, las Águilas Cibaeñas coronaron un rally de cinco vueltas en la séptima entrada para vencer 6-2 a los Toros del Este, lo que las mantiene con vida en el round robin semifinal a falta de la última fecha que se celebrará este sábado.

Con el triunfo los cibaeños empatan con los romanenses, ambos con marca de 10-7, y será en la última jornada en la que se podría decidir cuál de los dos equipos pasa a la serie final en la conclusión de una de las semifinales más dramáticas de la pelota local.

Sin embargo el partido fue puesto bajo protesta por el dirigente de los Toros, Víctor Estévez, al detectar que, en efecto, las Águilas inscribieron a nueve jugadores importados en el roster oficial, lo que viola el acapite 30 del reglamento de juego de la Lidom. Este establece que el límite de peloteros extranjeros que puede actuar en un partido es de ocho.

La Lidom tendrán que determinar este sábado si la protesta tiene validez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2026-01-16-at-62905-pm-0c4e288c.jpeg El roster que la Lidom aprobó a las Águilas Cibaeñas para el partido del viernes ante los Toros.

Además del ataque de cinco vueltas para regresar en el séptimo cuando perdían 0-2, las Águilas contaron una vez más con una gran labor monticular del abridor cubano Odrisamer Despaigne, quien en cinco entradas limitó a los Toros en dos hits e igual número de carreras, además de entregar tres boletos y ponchar a cuatro.

Así fueron las carreras

En la parte baja del cuarto inning, Onix Vega conectó un sencillo remolcador al prado central que trajo dos anotaciones a la goma para poner delante a los Toros en el marcador.

Las Águilas ripostaron en el séptimo capítulo cuando Jerar Encarnación entró en carrera luego de que Jimmy Cordero le diera cuatro malas a Andretty Cordero con las bases llenas. Luego Leody Taveras y Gerardo Perdomo pegaron cohetazos impulsadores de una vuelta cada uno, y Elih Marrero anotó gracias a un passed ball del receptor Vega.

Ezequiel Durán bateó para doble matanza pero Taveras alcanzó anotar el 5-2 que viraba la pizarra a favor de los cibaeños. Perdomo anotó el 6-2 definitivo gracias a otra transferencia con bases llenas.

Este sábado la Lidom decidirá sobre el reclamo de los Toros. El equipo romanense concluye el round robin visitando a los Gigantes del Cibao, mientras que el Escogido recibe a las Águilas.