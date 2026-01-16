Fedom y MLB realizan clínica para niños en el Estadio Tetelo Vargas

En la actividad, los niños recibieron instrucciones por parte de peloteros de Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA. )

El estadio Tetelo Vargas fue escenario de una jornada inolvidable para 160 niños de entre ocho y diez años, provenientes de las seis provincias de la región este del país, quienes participaron en una clínica de béisbol que reunió a legendarias figuras del ayer y a destacados peloteros activos de las Grandes Ligas y del béisbol dominicano.

La actividad fue organizada por la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), junto a la gerencia del equipo dominicano que participará en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, con el respaldo de Major League Baseball (MLB), como parte de un amplio programa de desarrollo y formación integral para niños y jóvenes.

El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, el dirigente de la escuadra quisqueyana, Albert Pujols, y el presidente de FEDOM, Juan Núñez, encabezaron la clínica, que estuvo cargada de entusiasmo, enseñanzas y momentos de profunda emoción para los pequeños participantes.

Entre las figuras presentes estuvieron los expeloteros George Bell y Edwin Encarnación, los jugadores activos Emilio Bonifacio, capitán de los Tigres del Licey; el vigente Jugador Más Valioso de Lidom, Bryan de la Cruz; el capitán de las Estrellas Orientales, Robinson Canó, el lanzador de Grandes Ligas Christopher Sánchez, además sus colegas Jarlín García y Joely Rodríguez.

También participaron el expelotero José Canó, coach del equipo campeón del Clásico Mundial 2013 y los coaches de Grandes Ligas Carlos Febles y Héctor Borg.

Uno de los momentos más importantes de la jornada se produjo cuando se mencionó el nombre de Fernando Tatis Jr., desatando un frenesí de aplausos, sonrisas y gritos de admiración entre los niños, reflejo del impacto que estos ídolos tienen en las nuevas generaciones.

La bendición de la actividad estuvo a cargo de Alejandro Marte, en un emotivo acto que puso el evento en manos de Dios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-16-at-180517-36e76e49.jpeg Vista de los participantes en la actividad beisbolera. (FUENTE EXTERNA.)

Agenda de la actividad

Durante la clínica, los niños recorrieron distintas estaciones de trabajo, donde aprendieron fundamentos del béisbol como bateo, fildeo, lanzamiento, corrido de bases y disciplina en el juego, recibiendo instrucciones directas de los peloteros y expeloteros participantes.

La jornada cerró con un animado derby de cuadrangulares, que provocó aplausos, risas y una visible alegría en cada uno de los pequeños.

El presidente de FEDOM, Juan Núñez, agradeció la masiva participación de figuras del béisbol y destacó el alcance del programa.

"La semana pasada impactamos Baní con las diez provincias del Sur y hoy estamos en San Pedro de Macorís impactando las seis provincias del Este", expresó Núñez, quien además presentó a los presidentes de las asociaciones provinciales del Este que respaldaron la actividad.

De su lado, Nelson Cruz resaltó que la misión del evento va más allá del terreno de juego.

"Este es un evento que busca darle herramientas a los niños para que puedan desarrollarse en el béisbol y en la vida en sentido general. Jugar béisbol es importante, pero nada como la educación", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-16-at-180517-2-5b2cc9a2.jpeg Fernando Tatis Jr interactua con los participantes en la clínica. (FUENTE EXTERNA.)

Presencia de Grandes Ligas

Mientras que Henry González, director de operaciones de MLB, valoró la iniciativa como un motivo de orgullo para el país.

"En nombre de la oficina de Grandes Ligas estamos muy contentos con esta actividad y con la sinergia que hemos hecho con la Federación Dominicana de Béisbol", dijo.

"Todos queremos algo de ustedes: que se eduquen, que sean Grandes Ligas en todo, que hagan sus tareas, que se porten bien y que respeten a sus padres".

Esta clínica en San Pedro de Macorís fue la segunda de cuatro jornadas similares que se estarán realizando en distintas regiones del país.

La próxima está pautada para el sábado 24, en Santiago, en el estadio Micalo Bermúdez y después el día jueves 29 en Santo Domingo en el Estadio Quisqueya para finalizar con el compromiso de impactar positivamente a la niñez dominicana a través del béisbol y los valores.