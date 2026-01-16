Video| Los Leones del Escogido vencen a los Gigantes y sellan su pase a la Serie Final

Los Leones del Escogido (12-5) lograron su pase a la Serie Final de la pelota invernal dominicana al vencer con marcador 7-4 a los Gigantes del Cibao (2-15) en el estadio Quisqueya Juan Marichal de esta ciudad.

Con su triunfo el conjunto escarlata tendrá la posibilidad de defender el título obtenido en la campaña 2024-25 ante los Tigres del Licey en una Serie Final que se extendió a siete encuentros.

El conjunto escarlata abrió el marcador en la segunda entrada con una base por bolas con las bases llenas a Michael de la Cruz que permitió que anotara Junior Lake y con un rally de tres carreras en la quinta entrada y otro en la octava sellaron el triunfo.

La victoria correspondió a Kenny Hernández (1-0, 0.00) que laboró dos tercios de entrada sin permitir ningún tipo de libertades en el quinto episodio en sustitución del abridor escarlata Radhamés Liz.

Stephen Nogosek logró el salvamento al trabajar 1.1 entradas en las que permitió dos hits y una carrera limpia, otorgó una base y ponchó a dos.

Los abridores

Los Leones contaron con una buena labor monticular de Radhamés Liz (0-1, 3.38), que trabajó 4.1 entradas en las que permitió cuatro hits, otorgó una base y ponchó a tres.

Por los Gigantes Elih Villanueva cargó con la derrota (0-1, 4.15) lanzó 1.1 entradas de un hit y una carrera limpia, otorgó tres bases y ponchó a dos.

Los más destacados

Por los Gigantes, Leury García 4-2, 1 CE; Edwin Espinal 5-3, 1 CA y Ricardo Céspedes 3-2, 1 CA.

Por los Leones, Erik González 4-1, H2, 1 CA 2 CE; Junior Lake 4-1, 1 CA 1 CE y Yamaico Navarro 3-2, H4, 1 CA 1 CE.

Próximos partidos

Los Leones del Escogico reciben la visita de las Aguilas Cibaeñas a partir de las 4 de la tarde en el estadio Quisqueya.

Los Toros del Este viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.