Los Mets y Bo Bichette acuerdan un contrato por tres años

Los Mets de Nueva York y el infielder Bo Bichette han llegado a un acuerdo para un contrato de tres años, según informó una fuente a Will Sammon de The Athletic.

El contrato tiene un valor de 126 millones de dólares e incluye una cláusula de protección total contra traspasos (no-trade), según Jon Heyman del New York Post. La finalización del acuerdo está sujeta a que el jugador supere el examen físico, añade Sammon.

Bichette tendrá la opción de salirse del contrato (opt-outs) después de las temporadas 2026 y 2027, y también recibirá un bono de cinco millones de dólares en caso de ejercer dicha opción, según informó una fuente a Ken Rosenthal de The Athletic. Aparentemente, el acuerdo no incluye dinero diferido.

Cambio de posición y contexto del equipo

Aunque es un campocorto natural, Bichette se trasladará a la tercera base en Flushing, informaron fuentes a Heyman.

El jugador de 27 años nunca ha jugado una entrada profesionalmente en la "esquina caliente" y no había jugado en otra posición que no fuera el campocorto en las Mayores hasta que se movió a la segunda base durante la Serie Mundial de 2025.

El impactante acuerdo de los Mets con Bichette llega apenas 12 horas después de ser rechazados por Kyle Tucker, quien prefirió firmar un contrato a corto plazo con los Dodgers de Los Ángeles.

Según los informes, Nueva York le ofreció a Tucker 220 millones de dólares por cuatro años, pero se quedó 20 millones por debajo de la oferta final de los Dodgers.

La competencia en el mercado

Nueva York superó a sus rivales de la División Este de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, para hacerse con los servicios de Bichette.

Los Phillies habían sido considerados los favoritos para ficharlo en los últimos días tras una reunión reportada como positiva a principios de esta semana. Los Dodgers, Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto también estuvieron vinculados con Bichette este invierno.

Bichette había pasado toda su carrera de siete años hasta la fecha con los Azulejos, quienes lo seleccionaron en la segunda ronda del draft de 2016.