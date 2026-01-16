×
Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Toros frustran el festejo de Leones

Las Águilas se juegan su permanencia en el partido de esta noche ante los romanenses

Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Toros frustran el festejo de Leones
Yairo Muñoz celebra luego de cruzar el plato tras conectar un jonrón de dos carreras en el segundo episodio. Muñoz luego dio un triple de tres carreras para definir una victotria 8-5 sobre los Leones del Escogido la noche del 15 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli en La Romana. (CORTESÍA TOROS DEL ESTE)

Yairo Muñoz disparó jonrón y remolcó cinco carreras para así mantener a los Toros en el segundo lugar del todos contra todos al vencer 8-5 a los Leones y así prolongar el festejo escarlata que llegó al juego con la posibilidad de asegurar su boleto para la serie final.

Con esa victoria, los Toros  (10-6) se ponen a un juego del Escogido (11-5), lo que intensifica aún más esta novelesca etapa final del round robin, en el que los melenudos tienen al menos asegurado un empate en esta semifinal.

En Santiago, las Águilas  Cibaeñas (9-7) derrotaron a los Gigantes de Cibao (2-14) para así mantenerse con vida a un partido del apetecible segundo lugar que poseen los Toros.

Los taurinos comenzaron delante 2-0 por jonrón de dos carreras de Muñoz

Los Leones luego empataron 2-2 en el tercero. Otra vez los romanenses tomaron ventaja 3-2 y los capitalinos respondieron con un rally de tres vueltas en el quinto para irse delante 5-3.

2extrabases

disparó Yairo Muñoz en el encuentro ante los Leones del Escogido, un cuadrangular y un triple.

En el cierre del sexto, los Toros llenaron las bases con solo un out y fallaron en conseguir una carrera al ser ponchado Muñoz y Jeimer Candelario fue víctima de una gran jugada del antesalista Alcídes Escobar tras capturar de bound un fuerte batazo que resultó en jugada forzada por segunda.

Infografía
Yairo Muñoz inicia el recorrido de las bases luego de un cuadrangular de dos carreras en el segundo acto anteConner Greene la noche del 15 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli en La Romana. (CORTESÍA TOROS DEL ESTE)

Pero en el séptimo volvieron a llenar las almohadillas y entonces llegó Muñoz con un triple al central ante Phillips Valdez que limpió las bases para poner el partido 8-3 y coronar un rally de cinco anotaciones.

Ganó Jimmy Yacabonis (2-0); Jean Carlos Mejía tiró un octavo en blanco y Joe Corbett lanzó un noveno de un hit para su sexto salvamento en esta fase. La derrota fue para Jefry Yan (1-1).

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido11.6886-4 5-2 6-31-P
Toros10.6251.06-45-35-33-G
Águilas9.5632.06-4 4-55-2 1-G
Gigantes214.1259.02-81-71-74-P

        

Águilas 5-4 Gigantes

En Santiago, las Águilas se apoyaron en un rally de cuatro vueltas en el segundo episodio en la que cuatro compañeros remolcaron una por cabeza y así dirigirse a un triunfo 5-4 sobre los descartados Gigantes.

El pitcheo aguilucho soportó tres cuadrangulares, uno de Diego Hernández, solitario, en el tercero; otro de Kelvin Gutiérrez en el séptimo, ante Junior Fernández y uno más de Deyvison de los Santos ante Matt Foster en el noveno.

Eso le sirvió a las Águilas para conseguir un triunfo que los deja a un juego de los Toros, a quienes enfrentan esta noche en lo que sería un partido eliminatorio para los amarillos.

Una victoria de los anaranjados despediría a los santiagueros del torneo restando solo un partido por jugar de esta semifinal, que a resumidas cuentas podría concluir esta noche.

Ganó el mexicano Luis Fernando Miranda (1-0). Salvó Foster (1) y perdió Cristopher Molina.

Juegos de hoy

Gigantes se enfrentan a los Leones en la capital a las 7:15 p.m. y las Águilas viajan a La Romana a jugar ante Toros (7:30 p.m.).

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaEscogido 3-2
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli Toros 8-5
31/12 Libre

01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 8-7
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. MicheliEscogido 10-5
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya Águilas 4-1
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierToros 3-1
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibaoEscogido 5-2
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. MicheliToros 10-6
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueyaToros 3-1
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierPospuesto
06/017:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierÁguilas 6-5 
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. JavierEscogido 5-0
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 17-1
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Águilas 2-1
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. MicheliGigantes 4-1
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya Escogido 7-6
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. MicheliÁguilas 3-1
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya Escogido 8-3 
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierGigantes 2-1
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya Escogido 7-2
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier Águilas 9-3
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 4-3
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli Toros 3-1
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier Escogido 5-1
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 3-0
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao Águilas 5-4
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli Toros 8-5
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
TEMAS -
Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.