Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Toros frustran el festejo de Leones
Las Águilas se juegan su permanencia en el partido de esta noche ante los romanenses
Yairo Muñoz disparó jonrón y remolcó cinco carreras para así mantener a los Toros en el segundo lugar del todos contra todos al vencer 8-5 a los Leones y así prolongar el festejo escarlata que llegó al juego con la posibilidad de asegurar su boleto para la serie final.
Con esa victoria, los Toros (10-6) se ponen a un juego del Escogido (11-5), lo que intensifica aún más esta novelesca etapa final del round robin, en el que los melenudos tienen al menos asegurado un empate en esta semifinal.
En Santiago, las Águilas Cibaeñas (9-7) derrotaron a los Gigantes de Cibao (2-14) para así mantenerse con vida a un partido del apetecible segundo lugar que poseen los Toros.
Los taurinos comenzaron delante 2-0 por jonrón de dos carreras de Muñoz.
Los Leones luego empataron 2-2 en el tercero. Otra vez los romanenses tomaron ventaja 3-2 y los capitalinos respondieron con un rally de tres vueltas en el quinto para irse delante 5-3.
disparó Yairo Muñoz en el encuentro ante los Leones del Escogido, un cuadrangular y un triple.
En el cierre del sexto, los Toros llenaron las bases con solo un out y fallaron en conseguir una carrera al ser ponchado Muñoz y Jeimer Candelario fue víctima de una gran jugada del antesalista Alcídes Escobar tras capturar de bound un fuerte batazo que resultó en jugada forzada por segunda.
Pero en el séptimo volvieron a llenar las almohadillas y entonces llegó Muñoz con un triple al central ante Phillips Valdez que limpió las bases para poner el partido 8-3 y coronar un rally de cinco anotaciones.
Ganó Jimmy Yacabonis (2-0); Jean Carlos Mejía tiró un octavo en blanco y Joe Corbett lanzó un noveno de un hit para su sexto salvamento en esta fase. La derrota fue para Jefry Yan (1-1).
|Posiciones al día
|Equipo
|JG
|JP
|PCT
|DIF.
|ULT 10
|CASA
|RUTA
|Racha
|Escogido
|11
|5
|.688
|-
|6-4
|5-2
|6-3
|1-P
|Toros
|10
|6
|.625
|1.0
|6-4
|5-3
|5-3
|3-G
|Águilas
|9
|7
|.563
|2.0
|6-4
|4-5
|5-2
|1-G
|Gigantes
|2
|14
|.125
|9.0
|2-8
|1-7
|1-7
|4-P
Águilas 5-4 Gigantes
En Santiago, las Águilas se apoyaron en un rally de cuatro vueltas en el segundo episodio en la que cuatro compañeros remolcaron una por cabeza y así dirigirse a un triunfo 5-4 sobre los descartados Gigantes.
El pitcheo aguilucho soportó tres cuadrangulares, uno de Diego Hernández, solitario, en el tercero; otro de Kelvin Gutiérrez en el séptimo, ante Junior Fernández y uno más de Deyvison de los Santos ante Matt Foster en el noveno.
Eso le sirvió a las Águilas para conseguir un triunfo que los deja a un juego de los Toros, a quienes enfrentan esta noche en lo que sería un partido eliminatorio para los amarillos.
Una victoria de los anaranjados despediría a los santiagueros del torneo restando solo un partido por jugar de esta semifinal, que a resumidas cuentas podría concluir esta noche.
Ganó el mexicano Luis Fernando Miranda (1-0). Salvó Foster (1) y perdió Cristopher Molina.
Juegos de hoy
Gigantes se enfrentan a los Leones en la capital a las 7:15 p.m. y las Águilas viajan a La Romana a jugar ante Toros (7:30 p.m.).
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Res.
|27/12
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 12-2
|7:30 p.m.
|Gigantes vs. Toros
|F. Micheli
|Toros 11-3
|28/12
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-7 (11)
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 10-6 (10)
|29/12
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 4-2
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 7-6
|30/12
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 3-2
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-5
|31/12
| Libre
|01/01
|ENERO
|02/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 8-7
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Escogido 10-5
|03/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas 4-1
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Toros 3-1
|04/01
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 5-2
|5:00 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Toros 10-6
|05/01
|4:00 P.M.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Toros 3-1
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Pospuesto
|06/01
|7:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 6-5
|07/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 5-0
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 17-1
|08/01
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Águilas 2-1
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Gigantes 4-1
|09/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 7-6
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Águilas 3-1
|10/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-3
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Gigantes 2-1
|11/01
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 7-2
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 9-3
|12/01
|Libre
|13/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 4-3
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Toros 3-1
|14/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 5-1
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 3-0
|15/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 5-4
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-5
|16/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|17/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier