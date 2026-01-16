Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Toros frustran el festejo de Leones

Yairo Muñoz celebra luego de cruzar el plato tras conectar un jonrón de dos carreras en el segundo episodio. Muñoz luego dio un triple de tres carreras para definir una victotria 8-5 sobre los Leones del Escogido la noche del 15 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli en La Romana. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Yairo Muñoz disparó jonrón y remolcó cinco carreras para así mantener a los Toros en el segundo lugar del todos contra todos al vencer 8-5 a los Leones y así prolongar el festejo escarlata que llegó al juego con la posibilidad de asegurar su boleto para la serie final.

Con esa victoria, los Toros (10-6) se ponen a un juego del Escogido (11-5), lo que intensifica aún más esta novelesca etapa final del round robin, en el que los melenudos tienen al menos asegurado un empate en esta semifinal.

En Santiago, las Águilas Cibaeñas (9-7) derrotaron a los Gigantes de Cibao (2-14) para así mantenerse con vida a un partido del apetecible segundo lugar que poseen los Toros.

Los taurinos comenzaron delante 2-0 por jonrón de dos carreras de Muñoz.

Los Leones luego empataron 2-2 en el tercero. Otra vez los romanenses tomaron ventaja 3-2 y los capitalinos respondieron con un rally de tres vueltas en el quinto para irse delante 5-3.

2 extrabases disparó Yairo Muñoz en el encuentro ante los Leones del Escogido, un cuadrangular y un triple.

En el cierre del sexto, los Toros llenaron las bases con solo un out y fallaron en conseguir una carrera al ser ponchado Muñoz y Jeimer Candelario fue víctima de una gran jugada del antesalista Alcídes Escobar tras capturar de bound un fuerte batazo que resultó en jugada forzada por segunda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/yairo-munoz-celebra-su-cuadrangular-en-el-segundo-para-vencer-a-leones-8-5-2026-01-15-at-103758-pm-6bc63370.jpeg Yairo Muñoz inicia el recorrido de las bases luego de un cuadrangular de dos carreras en el segundo acto anteConner Greene la noche del 15 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli en La Romana. (CORTESÍA TOROS DEL ESTE)

Pero en el séptimo volvieron a llenar las almohadillas y entonces llegó Muñoz con un triple al central ante Phillips Valdez que limpió las bases para poner el partido 8-3 y coronar un rally de cinco anotaciones.

Ganó Jimmy Yacabonis (2-0); Jean Carlos Mejía tiró un octavo en blanco y Joe Corbett lanzó un noveno de un hit para su sexto salvamento en esta fase. La derrota fue para Jefry Yan (1-1).

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Racha Escogido 11 5 .688 - 6-4 5-2 6-3 1-P

Águilas 5-4 Gigantes

En Santiago, las Águilas se apoyaron en un rally de cuatro vueltas en el segundo episodio en la que cuatro compañeros remolcaron una por cabeza y así dirigirse a un triunfo 5-4 sobre los descartados Gigantes.

El pitcheo aguilucho soportó tres cuadrangulares, uno de Diego Hernández, solitario, en el tercero; otro de Kelvin Gutiérrez en el séptimo, ante Junior Fernández y uno más de Deyvison de los Santos ante Matt Foster en el noveno.

Eso le sirvió a las Águilas para conseguir un triunfo que los deja a un juego de los Toros, a quienes enfrentan esta noche en lo que sería un partido eliminatorio para los amarillos.

Una victoria de los anaranjados despediría a los santiagueros del torneo restando solo un partido por jugar de esta semifinal, que a resumidas cuentas podría concluir esta noche.

Ganó el mexicano Luis Fernando Miranda (1-0). Salvó Foster (1) y perdió Cristopher Molina.

Juegos de hoy

Gigantes se enfrentan a los Leones en la capital a las 7:15 p.m. y las Águilas viajan a La Romana a jugar ante Toros (7:30 p.m.).

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3