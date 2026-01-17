Lidom sobre juego bajo protesta: fija plazo a las Águilas para que presenten sus argumentos

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informó este sábado sobre el curso reglamentario que sigue la protesta interpuesta por los Toros del Este tras el partido disputado ante las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco Micheli la noche del viernes, que ganó 6-2 el conjunto cibaeño.

Los Toros pusieron bajo protesta la inscripción en el róster de las Águilas de nueve refuerzos, uno más por encima del límite.

Los refuerzos inscritos ayer por las Águilas son:

1. Odrisamer Despaigne (Cuba, anzador)

2. Yoan López (Cuba, lanzador)

3. Guadalupe Chávez (México, lanzador)

4. Matt Foster (EE. UU. lanzador)

5. A. J. Puckett (EE. UU., lanzador)

6. Elih Marrero (EE. UU., receptor)

7. Sebastian Rivero (Venezuela, eceptor)

8. Rodolfo Amador (México, infielder)

9. Juan Carlos Gamboa (México, infielder)

El organismo rector de la pelota invernal dominicana detalló los pasos y los plazos establecidos en el reglamento vigente para este tipo de reclamaciones.

Según explicó la presidencia de la Liga, la protesta fue presentada dentro del marco normativo correspondiente y ya fue debidamente notificada al club involucrado, a fin de garantizar el derecho a defensa y la transparencia del proceso.

Lidom subrayó que todo el procedimiento se rige por el artículo 23 del Reglamento del Torneo 2025-2026.

Asimismo, la entidad aclaró que, debido a los tiempos reglamentarios, es probable que la decisión final no esté disponible antes del desarrollo de la jornada programada para este sábado, por lo que cualquier efecto en la tabla de posiciones del Round Robin quedará condicionado a la resolución definitiva del caso.

A continuación el documento emitido por Lidom

La presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) entiende necesario hacer de público conocimiento lo siguiente:

Que el equipo Azucareros del Este (Toros del Este) puso bajo protesta el juego celebrado ayer en el Estadio Francisco Micheli frente al equipo Águilas Cibaeñas.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento vigente para el Torneo 2025-2026, dicha protesta fue formalizada por ante esta presidencia de la Liga dentro del plazo de doce (12) horas establecido por dicho texto reglamentario.

Que en cumplimiento de la misma norma, la presidencia de la Liga comunicó al equipo Águilas Cibaeñas, en la persona de su presidente, el escrito por el que los Toros del Este formalizaron su protesta, a partir de cuya notificación, y siguiendo con las disposiciones del mismo artículo, el equipo Águilas Cibaeñas dispone de un plazo no mayor de doce (12) horas a partir de dicha notificación para producir sus medios de defensa.

Que una vez recibido del equipo Águilas Cibaeñas sus medios de defensa, la presidencia de la Liga dispondrá de un plazo de un plazo no mayor de tres (3) horas para decidir sobre la protesta por una decisión motivada en única y última instancia.

Que resulta evidente suponer que, muy probablemente, los medios de defensa de las Águilas Cibaeñas y, consecuentemente, la decisión de la presidencia de la Liga, sea cual fuere el sentido de esta, no estarán disponibles antes del inicio o de la culminación de los juegos pautados para esta fecha, por lo que se hace oportuno aclarar que esta presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) ha comunicado a todas las franquicias, incluyendo los equipos involucrados, que las derivaciones para el standing del Round Robin de los resultados de los partidos de esta fecha en relación con los equipos Águilas Cibaeñas y Toros del Este estarán supeditadas al resultado de la resolución que se adopte sobre la protesta.