Posponen partido Águilas ante Leones: la lluvia se interpone en el desenlace del round robin

Vista del terreno del Estadio Quisqueya. ( FUENTE EXTERNA )

Aumenta el drama en esta fase final del round robin de la pelota invernal dominicana.

El partido que jugarían está tarde las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal fue pospuesto debido a las lluvias caídas esta tarde sabatina en Santo Domingo.

De inmediato se anunció hora y fecha:

"El juego pospuesto hoy en Santo Domingo (AC-E), queda automáticamente reasignado para mañana domingo 18 en la misma sede, iniciando a las 4:00 p.m.", informó Lidom.

El día de hoy marcaría el día final del round robin, pero apareció la lluvia para así agregarle más picante a esta semifinal todos contra todos, que da dos puestos a la serie final, del que ya el Escogido tiene uno embolsillado y Águilas y Toros del Este se disputan el segundo.

La información fue dada a las 6:50 p.m. luego de varias revisiones del terreno.

Decisiones pendientes y próximos encuentros en la pelota invernal dominicana

Además de esta suspensión, y sin importar el resultado de los juegos, la Lidom deberá tomar una decisión sobre el juego del viernes puesto bajo protesta por los Toros en su juego ante las Águilas Cibaeñas.

En San Francisco, en tanto, los Toros visitan a los ya descartados Gigantes del Cibao.