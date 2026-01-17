Posiciones del round robin se definirán luego de decisión que tome Lidom tras juego bajo protesta

La Lidom se reunirá para tomar su decisión sobre el juego puesto bajo protesta por los Toros del Este. ( DIARIO LIBRE / FÉLIX LEÓN )

Si en dado caso el desenlace final del round robin requería de más intensidad, nerviosismo y dramatismo, pues aquí está.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informó que las posiciones del round robin 2026 quedarán pendientes de la decisión o resolución que adopte la presidencia del organismo sobre la protesta interpuesta por los Toros del Este tras el partido disputado el viernes ante las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco Micheli

Los Toros alegan que las Águilas violaron el reglamento con respecto a un jugador importado más por encima del límite en el partido de ayer y que finalmente ganaron 6-2 los cibaeños.

"La regla es clara en el reglamento", explicó el mánager de los Toros, Víctor Estévez.

Los refuerzos inscritos ayer en su róster por las Águilas son:

1. Odrisamer Despaigne (Cuba, anzador)

2. Yoan López (Cuba, lanzador)

3. Guadalupe Chávez (México, lanzador)

4. Matt Foster (EE. UU. lanzador)

5. A. J. Puckett (EE. UU., lanzador)

6. Elih Marrero (EE. UU., receptor)

7. Sebastian Rivero (Venezuela, eceptor)

8. Rodolfo Amador (México, infielder)

9. Juan Carlos Gamboa (México, infielder)

"Se permiten 10 importados para contratar, pero solo se permiten ocho en el róster diario, o sea el róster del juego, las Águilas tenían nueve", agregó Estévez.

Señaló que eso no está en el reglamento y que sólo se acudió a poner el juego bajo protesta y luego la Liga se encargará de tomar la decisión sobre el caso.

En un comunicado oficial, Lidom explicó que los encuentros programados para la fecha se celebrarán con normalidad y que sus resultados son registrados, pero advirtió que los efectos definitivos de dichos resultados en la tabla de posiciones no se considerarán oficiales hasta que se emita la resolución correspondiente a la protesta.

La medida afecta directamente a los equipos involucrados, en especial a Toros y Águilas que luchan por apoderarse del último puesto para pasar a la final.

En lo que está programado como la última fecha del round robin, los Toros juegan contra los Gigantes en San Francisco de Macorís y las Águilas visitan a los Leones del Escogido en la capital.

La presidencia de la Liga, que encabeza Vitelio Mejía, precisó que la protesta fue presentada dentro del plazo reglamentario y que las Águilas Cibaeñas disponen del tiempo establecido para presentar sus medios de defensa.

Una vez completado ese proceso, Lidom tomará una decisión motivada en única y última instancia, tras lo cual se definirá de manera definitiva el impacto de los partidos de la jornada en las posiciones del campeonato.

Documento de Lidom

El último párrafo del comunicado emitido este sábado por la Lidom refleja el proceso que llevará la posición final del round robin:

Que resulta evidente suponer que, muy probablemente, los medios de defensa de las Águilas Cibaeñas y, consecuentemente, la decisión de la presidencia de la Liga, sea cual fuere el sentido de esta, no estarán disponibles antes del inicio o de la culminación de los juegos pautados para esta fecha, por lo que se hace oportuno aclarar que esta presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) ha comunicado a todas las franquicias, incluyendo los equipos involucrados, que las derivaciones para el standing del Round Robin de los resultados de los partidos de esta fecha en relación con los equipos Águilas Cibaeñas y Toros del Este estarán supeditadas al resultado de la resolución que se adopte sobre la protesta".