Toros resistieron y ganaron con susto ante Gigantes, pero todavía depende del juego Águilas Leones

Sergio Alcántara remolcó tres vueltas para el triunfo de los Toros del Este 6-5 sobre los Gigantes del Cibao este sábado 17 de enero de 2026 en el Estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Sergio Alcántara remolcó tres carreras, Eric Filia aportó dos más y nueva vez la combinación Jen Carlos Mejía Joe Corbett fue la dupla perfecta para asegurar la victoria de los Toros del Este sobre los Gigantes del Cibao y así llenar de suspenso la última fase de la semifinal round robin.

Fue Alcántara quien dio el batazo clave un doble en el octavo capítulo con el que impulsó a Ismael Alcántara con la carrera que resultó ser la definitiva. Sergio fue puesto out en tercera para cerrar el capítulo.

Ahora los Toros (11-7) deberán esperar el partido que tienen que disputar Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido, el cual estaba señalado para la tarde de ese sábado, pero debido a la lluvia, que causó daños al terreno del Estadio Quisqueya se hizo necesario postergar el desesperante duelo para el domingo a las 4:00 p.m.

Los Gigantes tampoco se querían despedir sin causar algún daño, aunque al final sin fortuna.

Los Toros se fueron delante en el primero con doble productor que remolcó a Filia y la respuesta cibaeña llegó en el cierre de la entrada con sencillo de Ricardo Céspedes para impulsar a Marco Hernández.

Los Toros otra vez retomaron la ventaja producto de doble productor de dos vueltas de Alcántara que impulsó a Yairo Muñoz y a Onix Vega, así daba ventaja 3-1 a su equipo.

En el cuarto, Filia puso delante a los anaranjados con doble que llevó hasta el plato a Vega y Alcántara con lo que aumentaba la ventaja a 5-1.

Otra vez los cibaeños mostraron resistencia con triple de Céspedes y jonrón de David Bañuelos que los acercaba a un 5-3; luego anotaron un más en el quinto por rodado de doble matanza de Kelvin Gutiérrez lo que aprovechó Melvin Mercedes para anotar.

El empate llegó en el sexto por jonrón de Jorge Bonifacio.

Pero en el octavo llegó el doble del Alcántara ante Cristopher Molina que dio la ventaja definitiva a los romanenses, que ahora, pese a estar libre tendrán el domingo ocupado dando seguimiento al juego Águilas-Leones.

Ganó Yaramil Hiraldo tras un séptimo de un hit y dos ponches. Salvó Corbett su séptimo de esta semifinal.

La derrota fue para Molina (0-3).