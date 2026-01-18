Elly de la Cruz rechazó la mayor oferta en la historia de Cincinnati y apuesta a seguir creciendo

Con apenas 24 años, Elly de la Cruz cerró otra temporada de alto perfil . ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El dominicano Elly de la Cruz confirmó en 2025 que es una de las figuras jóvenes más impactantes del béisbol de Grandes Ligas.

Con apenas 24 años, el torpedero de los Rojos de Cincinnati cerró otra temporada de alto perfil y dejó claro que su techo todavía está lejos, tanto dentro del terreno como en el mercado contractual.

Durante los entrenamientos primaverales de 2025, la organización intentó asegurar su futuro con una extensión a largo plazo que habría sido la más grande en la historia de la franquicia.

Sin embargo, De la Cruz decidió no aceptar la propuesta y continuar su carrera paso a paso, a la espera de llegar al arbitraje salarial en 2027.

"El equipo presentó una oferta en el Spring Training de 2025. Habría sido el contrato más alto que hemos firmado como organización", explicó Nick Krall, presidente de operaciones de béisbol de los Rojos, en declaraciones a MLB.com. "Después de eso no volvimos a conversar sobre el tema".

El mayor acuerdo vigente de Cincinnati sigue siendo el firmado por Joey Votto en 2012, por 10 años y 225 millones de dólares, referencia que ilustra la magnitud de la propuesta que el club puso sobre la mesa para el campocorto dominicano.

Un talento fuera de serie

De la Cruz ya había dejado una huella histórica en 2024 al convertirse en apenas el quinto jugador de MLB en conectar al menos 20 jonrones (25) y robar 60 bases o más (67) en una misma campaña, logro que además consiguió como el más joven de todos los tiempos.

Con su físico de 6 pies y 5 pulgadas, velocidad explosiva y un brazo privilegiado, se adueñó del campocorto de Cincinnati desde su debut en 2023 y suma dos participaciones en el Juego de Estrellas.

La temporada 2025 fue más irregular. Su producción ofensiva, especialmente en poder, bajó con relación al año anterior y también mostró altibajos defensivos. Parte de ese rendimiento estuvo condicionado por una lesión en el cuádriceps izquierdo que lo afectó durante la segunda mitad del calendario.

Aun así, los Rojos lo siguen viendo como la pieza central del proyecto a largo plazo. La organización incluso lanzó un plan promocional que incluye un bobblehead "Light Up" exclusivo del dominicano, señal de su peso dentro de la identidad del equipo.