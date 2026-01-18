Escogido contrata al relevista Roel Ramírez

Roel Ramírez es el nuevo importado por los Leones del Escogido. ( FUENTE EXTERNA )

Los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, anunciaron la contratación del derecho Roel Ramírez, a quien de inmediato el equipo rojo inscribió en su roster para el partido de esta tarde contra las Águilas Cibaeñas.

Ramírez, estadounidense de 30 años, viene de lanzar con los Criollos de Caguas en la temporada 2025-26 de Puerto Rico, donde tuvo récord de 1-0, 1.09 de promedio de carreras limpias, 0.93 de WHIP y 25 ponches en 24.2 entradas.

"Ramírez nos brinda experiencia, fortaleza mental y profundidad en el bullpen. Es un lanzador probado, acostumbrado a competir en situaciones exigentes, y confiamos en que su presencia será clave para sostenernos en esta etapa decisiva de la temporada", declaró el gerente general Carlos Peña.

En el verano del 2025 estuvo con los Toros de Tijuana, donde dejó una efectividad de 3.16 y ponchó a 26 en 31.1 innings que incluyeron 1.05 de WHIP y récord de 4-2.

Su experiencia

Su experiencia incluye la Liga Mexicana del Pacífico, donde lanzó tres temporadas con los Tomateros de Culiacán y una con los Yaquis de Obregón.

En los Estados Unidos, Ramírez participó brevemente en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis en las campañas 2020 y 2021.

En la nómina de refuerzos escarlata, Ramírez ingresará por el derecho Efraín Contreras.