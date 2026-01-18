Video | Las Águilas vencen al Escogido y se mantienen con vida de cara a la Serie Final
Están pautados a jugar el encuentro anulado del 16 de enero ante los Toros del Este
Las Águilas Cibaeñas (11-7) anotaron tres carreras en la parte alta de la octava entrada para vencer 4-1 a los Leones del Escogido (12-6) y mantenerse con vida de cara a la Serie Final de la pelota invernal dominicana.
Leody Taveras conectó sencillo al jardín central para remolcar a Steward Berroa y darle la ventaja 2-1 al conjunto cibaeño. Más adelante, Geraldo Perdomo disparó un imparable remolcador de dos carreras que puso el partido fuera del alcance escarlata (4-1).
La victoria correspondió a Richard Rodríguez (1-1, 3.86), quien lanzó una entrada en la que otorgó una base por bolas y ponchó a un bateador. La derrota fue para el debutante Roel Ramírez (0-1, 27.00), que permitió tres hits y tres carreras, dos de ellas limpias, en dos tercios de entrada, con dos boletos y dos ponches.
El salvamento fue para Matt Foster (2), que lanzó la novena sin permitir libertades y ponchó a un bateador.
Los abridores
El derecho Jorge Tavárez, de las Águilas (0-2, 4.91), salió sin decisión tras trabajar cinco entradas, en las que permitió tres hits y una carrera limpia, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro.
Por los Leones, el estadounidense Grant Gavin (0-0, 3.00) laboró dos entradas sin permitir imparables, con una base por bolas y tres ponches.
Los más destacados
Por las Águilas:
- Leody Taveras: 3-2, una anotada y una empujada
Geraldo Perdomo: 4-1, una empujada
Aderlin Rodríguez: 3-1
Por los Leones:
- Yamaico Navarro: 3-1
Sócrates Brito: 3-1, una empujada
Alcides Escobar: 3-1
Próximo partido
- Las Águilas Cibaeñas viajan este lunes a La Romana para enfrentar a los Toros del Este, en el partido reasignado del 16 de enero, a partir de las 7:30 de la noche.