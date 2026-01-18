Elly de la Cruz apuesta a su talento y la evolución del mercado

Elly de la Cruz tendrá su primer año de elegibilidad de agencia libre en el 2027. ( FUENTE EXTERNA )

El campocorto dominicano Elly de la Cruz tuvo en la primavera de 2025 la oportunidad de asegurar su futuro financiero con un contrato histórico, pero decidió tomar otro camino.

Según reveló Nick Krall, gerente general de los Rojos de Cincinnati, al portal MLB.com, la organización presentó una oferta de extensión que habría convertido al quisqueyano en el jugador mejor pagado en la historia de la franquicia. La propuesta fue rechazada tanto por el pelotero como por su agente, el reconocido Scott Boras.

En 2012, los Rojos otorgaron 225 millones de dólares al emblemático inicialista Joey Votto por 10 temporadas, y según las palabras de Krall, una oferta aún más lucrativa que esa fue rechazada por "La Cocoa" y su agente.

La oferta llegó como consecuencia directa del espectacular rendimiento de De la Cruz en la temporada 2024, cuando se consolidó como una de las figuras más electrizantes del béisbol. Ese año conectó 25 cuadrangulares y se robó 67 bases, convirtiéndose en apenas el quinto jugador —y el más joven— en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar al menos 20 jonrones y 60 robos en una misma campaña.

Sin embargo, la temporada 2025 representó un retroceso estadístico para el campocorto, tanto en ofensiva como en defensa. Parte de esa merma se atribuyó a molestias persistentes en el cuádriceps izquierdo durante la segunda mitad del calendario, situación que limitó su explosividad y consistencia. Aun así, el talento generacional del dominicano sigue siendo incuestionable dentro de la organización y en toda la industria.

La línea ofensiva de Elly fue de .264/.336/.440, con 22 cuadrangulares y 86 remolcadas; además, conectó 31 dobles y anotó 102 carreras en 162 partidos.

De haber aceptado la extensión, De la Cruz habría quedado oficialmente como la piedra angular de los Rojos y el rostro de la franquicia más antigua del béisbol profesional. Sin embargo, la decisión de rechazarla responde a una estrategia clara: apostar al proceso completo de elegibilidad y llegar al mercado abierto como agente libre en 2030, cuando aún estaría en plena etapa productiva de su carrera, con 28 años.

La filosofía de Boras

Esta postura encaja con el modelo de representación de Scott Boras, quien históricamente ha privilegiado que sus clientes eviten acuerdos tempranos para maximizar su valor contractual en la agencia libre.

La apuesta es que, si De la Cruz mantiene su salud y consolida su rendimiento, podría aspirar a un contrato muy superior al que hoy puede ofrecer Cincinnati.

Para Elly de la Cruz, la decisión no solo implica confianza en su talento, sino también una declaración de ambición. Prefiere ir año a año, superar el proceso de arbitraje y colocarse en posición de negociar como uno de los campocortos más codiciados del mercado cuando llegue el momento.

El riesgo existe, como en toda apuesta de este tipo, pero también el potencial de una recompensa histórica. Y si algo ha demostrado "La Cocoa" desde su llegada a las Grandes Ligas es que no le teme a los grandes escenarios.