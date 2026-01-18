Gómez, Suárez y Lunar lideran firmas internacionales Reales de Kansas City

Jugadores de los Reales de Kansas City presentados como nuevos profesionales junto a sus scouts ( FUENTE EXTERNA )

El proceso de firmas internacionales de los Reales de Kansas City celebrado durante el fin de semana en la academia de dicha organización, ubicada en el municipio de Guerra, carretera de Bayaguana, al este de la República Dominicana fue encabezado por el jardinero venezolano Angeibel Gómez, el torpedero cubano Jaider Suárez y el receptor también de Venezuela, Adrián Lunar, quienes recibieron las cifras más altas en el proceso de reclutamiento.

Gómez, de 17 años, es un jardinero que mide seis pies y dos pulgadas, pesa 175 libras y es nativo de Maracay, Venezuela, lanza y batea a la derecha y cuya habilidad y conocimiento de la zona de strike, está muy por encima de los jóvenes de su edad.

Es un jugador que posee las cinco herramientas y su formación familiar es un elemento importante en su desarrollo como individuo.

De su lado, Suárez, quien también es un torpedero de 17 años, es nativo de Ciego de Ávila, Cuba, mide seis pies, pesa 165 libras y cuyas manos están muy depuradas en la posición seis y es uno de los torpederos de mayor talento en este proceso de firmas.

En tanto que Lunar, nativo de Caracas, Venezuela, es un receptor que mide cinco pies, once pulgadas y pesa 160 libras, posee una mentalidad superior para llamar un juego de béisbol detrás del plato, un potente brazo y habilidades físicas envidiables en una de las posiciones más demandantes del juego.

El resto del grupo

Otros jugadores que se convirtieron en profesionales durante el proceso de firmas fueron los torpederos Maicoll Rondón, Renso Tenas y Leandro Briceño. Además de los lanzadores derechos Alejandro Beltrán, Garvell Pinales, Delvin Medina, Ernesto Mejía y Frankeury Marte.

Los lanzadores zurdos Luis Garcés Mateo, Diony Bruján y Jainel Hernández, los jardineros Tomás Rivas, Max De La Cruz, el infielder y jardinero Daury Martínez y los receptores Marcos Hernández y Alberto Aguilar.

"Es un día muy importante para nuestra organización, para los jugadores por ver su primer sueño cumplido y para nuestros scouts, quienes pueden culminar un arduo trabajo de seguimiento. Agregar a 19 nuevos talentos a esta franquicia, impacta la perspectiva de nuestra organización a futuro", precisó René Francisco, vicepresidente y asistente al gerente general para operaciones internacionales y de Grandes Ligas.

De su lado, Fabio Herrera, director de operaciones internacionales, se mostró maravillado con el paquete de herramientas que brinda Angeibel Gómez, a quien definió como un jugador con un talento superior. Señaló con solidez su entorno familiar, lo cual se adapta perfectamente al perfil que la organización busca en un jugador de su nivel.

En tanto que Daniel Guerrero, director de scouteo internacional, expresó satisfacción por la contratación de Gómez y Suárez como futuros jugadores de las Grandes Ligas y agregó la importancia de agregar a un receptor como Lunar, quien tiene habilidades físicas y mentales superiores a sus homólogos de posición.

Mesa de honor firmas Kansas City

En la mesa de honor estuvieron presentes además de Francisco y Herrera, Mitch Maier, director de ligas menores y el director de scouteo internacional Daniel Guerrero.

Gradúan a 13 jugadores de bachillerato

En un emotivo acto que marcó un precedente histórico en la organización, el equipo de Kansas City presentó a trece nuevos bachilleres en una ceremonia de graduación que se celebró en las instalaciones de su academia.

El evento de graduación fue dirigido por los señores Jeff Diskin, director de desarrollo profesional, Mónica Ramírez, gerente del programas de educación de ligas menores, Obnerys Domínguez, coordinadora de educación en la República Dominicana y Fabio Herrera.

"Nuestra intención es apoyar a los jugadores y ayudarlos a crecer como individuos y que ellos comprendan la importancia de la educación en su proceso de llegar a las Grandes Ligas", expresó Domínguez.

Domínguez agregó que en la dinámica, los jugadores reciben clases de inglés para que puedan desempeñarse dentro de la industria del béisbol, así como carreras técnicas en conjunto con diversas instituciones educativas como CENAPEC, INFOTEP y el programa "release player program" o programa para jugadores dejados libres para ayudarlos a prepararse en distintas áreas a nivel académico.

La academia de los Reales de Kansas City en la República Dominicana totaliza 83 certificados de estudios técnicos en coordinación con instituciones educativas como Infotep y el Centro de Altos Estudios JCP, cuya alianza estratégica ha otorgado más de 500 certificados desde el 2014, cuando se unieron a la organización de Grandes Ligas.