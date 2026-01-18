Reconocen en Puerto Plata a peloteros activos y retirados de Grandes Ligas; ofrecen clínicas a niños

Felix José se dirige a los niños participantes en las clínicas de beisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Debido a su legado y brillante trayectoria en el béisbol profesional, así como al respaldo sostenido a las actividades de la Puerto Plata International Sport Foundation, un total de 10 peloteros —entre activos y retirados— fueron reconocidos en el marco de la quinta clínica de béisbol para niños celebrada en esta provincia.

La institución, dirigida por el ingeniero Chito Polo y Frank Alameda, entregó placas de reconocimiento durante un vistoso acto al actual campeón de Serie Mundial en dos ocasiones, Teoscar Hernández, así como a los exjugadores José Mesa, Jean Segura, Al Reyes, Ángel Castro, D’Angelo Jiménez y Joel Peralta.

También fueron reconocidos los nativos de Puerto Plata Carlos Paulino y Edgar Santana, además del puertorriqueño Rubén Sierra.

Las actividades de la quinta edición de las Clínicas Humanitarias y Deportivas “Logrando Sueños” iniciaron el pasado viernes 16 de enero con jornadas de limpieza de playas, entrega de ayudas en sectores de la parte baja de la ciudad y un partido de softbol femenino entre el equipo local Sexy Girls y el conjunto femenino de la Policía de Nueva York.

Cruz recibió un reconocimiento

Previo al partido de softbol femenino fue reconocido Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, quien se ha convertido en un importante colaborador de las actividades de la fundación durante sus cinco años de labor comunitaria.

En el evento estuvieron presentes figuras como Bartolo Colón, Carlos Martínez, Jhonny Brito, el recién firmado Wandy Asigen y un nutrido grupo de prospectos pertenecientes a distintas organizaciones de Grandes Ligas, todos nativos de la provincia.

“Esta es la quinta edición de una actividad que ya se ha convertido en tradición anual, donde peloteros profesionales comparten experiencias y conocimientos que inspiran a muchos jóvenes puertoplateños, futuras estrellas del béisbol”, expresó Polo.

Indicó que más de 500 niños de diversas ligas de béisbol de Puerto Plata participaron en clínicas especializadas y recibieron útiles deportivos donados por la fundación, la cual ha logrado generar un impacto positivo en la comunidad.

Asimismo, agradeció a los exjugadores por su compromiso y respaldo al evento, al considerar que gracias a su generosidad muchos niños y adolescentes pueden soñar en grande y desarrollar sus habilidades en el béisbol.

Durante la actividad también se rindió homenaje póstumo a Octavio Dotel, exlanzador de Grandes Ligas y propulsor de esta iniciativa, fallecido en la tragedia del Jet Set en abril de 2025.

Por su parte, Alameda resaltó la importancia de continuar impulsando este tipo de actividades, cuyo objetivo es fomentar el deporte, ofrecer espacios de crecimiento a los jóvenes y fortalecer los lazos con la comunidad.