Fin de la agonía: Toros, del sótano por cuatro temporadas a jugar la serie final ante Escogido

Los Toros del Este vencieron ocho por siete a las Águilas Cibaeñas para avanzar a la serie final. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Fue un partido con ribete de serie final.

Jeimer Candelario recibió un boleto con las bases llenas después de dos outs y Eloy Jiménez cruzó a saltos el plato para celebrar el pase a la serie final de los Toros tras una victoria ocho por siete a las Águilas en 10 entradas, en el estadio Francisco Micheli.

Los Toros (12-7) se adueñan del único boleto faltante para la serie final, que comenzará el miércoles contra el Escogido en el Estadio Quisqueya, lo que será un duelo inédito: nunca antes estos equipos se vieron en una final.

El equipo romanense retorna a la final por primera vez desde 2020 cuando disputaron la temporada perfecta al ganar regular, todos contra todos, el campeonato y la Serie del Caribe. También van a su séptima final desde que surgieron como franquicia en 1983-84.

Un ligero diferencia de carreras favoreció al Escogido para arrancar en casa.

Aún mejor todavía, el pase a pelear el título deja un dulce sabor en la tierra de los Azucareros del Este, luego de que los últimos cuatro campeonatos los pasaran en el sótano.

Jean Carlos Mejía tiró un noveno perfecto y Joe Corbett (1-0) realizó un excelente relevo de dos entradas de una carrera.

La derrota fue para Jean Carlos Henríquez (0-1).

La pareja Mejía-Corbett se combinó para 22 y dos tercios de entradas de una carrera y 30 ponches en el round robin.

Tampoco fue un partido sencillo: los Toros tuvieron que regresar en tres ocasiones en un partido que tuvo que ser celebrado luego de ser anulado por una violación de las Águilas al reglamento de competencia.

El pasado viernes el conjunto aguilucho ganó 6-2, pero el resultado fue abolido debido a que inscribieron en su roster a nueve jugadores importados, uno por encima del límite reglamentado.

Sergio Alcántara empujó dos carreras, incluida la del empate. Un error costoso del jardinero izquierdo Jerar Encarnación tras un elevado sencillo de Alcántara permitió que el encuentro se empatara 4-4.

Las Águilas Cibaeñas tomaron ventaja temprano en el marcador al fabricar una carrera en la segunda entrada frente al abridor taurino Jaime Barría, cuando Ezequiel Durán abrió con doble y anotó con sencillo de Jerar Encarnación.

En el tercer episodio, aún ante Barría, los cibaeños ampliaron la diferencia con un racimo de tres carreras, impulsadas por elevado de sacrificio de Cristhian Adames, otro de Jerar Encarnación y un sencillo remolcador de Juan Carlos Gamboa.

Tras el daño, los Toros recurrieron al relevista Jhan Maríñez, quien no pudo evitar una carrera adicional antes de que Emailín Montilla asumiera el montículo, con el marcador 4-0 y frenar la hemorragia de los Toros.

Los Toros reaccionaron en la parte baja del tercer inning ante el abridor Oscar de la Cruz quien avanzaba sin dificultad, hasta que Candelario abrió con un sencillo y anotó con un jonrón de dos carreras de Onix Vegapara poner el juego 4-2.

En el quinto episodio, De la Cruz fue víctima de un error de Jerar Encarnación y así anotaron Candelario y Rudy Martin para igualar el partido 4-4.

Las Águilas retomaron la delantera en la sexta entrada frente a Jimmy Yacabonis, con dos anotaciones consecutivas producto de sencillos de Perdomo y Adames, obligando a los Toros a utilizar a Anderson Severino.

Los Toros se acercaron por la mínima gracias a un rodado de Yairo Muñoz con el que anotó Jiménez, luego de abrir la entrada con doble.

En la séptima entrada, ante el relevista Junior Fernández, Alcántara conectó sencillo remolcador que llevó al plato a Rudy Martin para igualar el partido 6-6.

En ese último tercio, los relevistas de ambos equipos se comportaron a la altura y así se fue el juego empate a extrainning.

En la décima, las Águilas fabricaron una carrera bajo la regla del corredor fantasma que comienza en segunda, rol que realizó Fernando Peguero, quien luego anotó desde tercera tras una jugada de doble play en ponche a Steward Berroa y corredor Ángel Genao atrapado robando, colocando el marcador 7-6.

En la parte baja del décimo, frente a Jean Carlos Henríquez , los Toros respondieron de forma dramática.

, los respondieron de forma dramática. Un lanzamiento descontrolado permitió al corredor emergente Ismael Alcántara (entró a correr por Eric Filia) avanzar a tercera y luego Sergio Alcántara conectó sencillo remolcador para empatar el partido 7-7.

Tras los sencillos consecutivos de Bryan de la Cruz y Eloy Jiménez, las Águilas llamaron a Andrew Pérez en reemplazo de Henríquez.

Cuando parecía que Pérez tenía todo solucionado luego de retirar a Eddie Rosario con rodado a la inicial y out forzado en home donde fue retirado Alcántara. Luego ponchó a Rafael Lantigua, pero cuando tocó enfrentar a Candelario le dio cuatro pitcheos malos, todos corridos y así forzó la carrera de la victoria para dejar en el terreno a las Águilas.