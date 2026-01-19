Los Bravos de Atlanta contratan a Jorge Mateo por un año y un millón de dólares

Jorge Mateo ha estado viendo acción con los Leones del Escogido en el round robin semifinal. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Bravos anunciaron hoy la contratación del jugador utility Jorge Mateo por un año. El cliente de Movement Baseball recibe una garantía de $1 millón, informa Francys Romero de BeisbolFR.

Atlanta abrió su roster de 40 jugadores la semana pasada cuando José Suárez fue puesto en waivers y fue reclamado por los Orioles. Con la contratación de Mateo, vuelven a tener de manera completa su roster de 40 hombres.

Mateo llegó al mercado de agentes libres tras batear .177 con un jonrón y un OPS de .483 en 43 juegos con los Orioles el año pasado.

El infielder de 30 años tiene un OPS de .629 en sus 1,411 apariciones al plato desde su debut en 2020 con los Padres. También puede jugar en todas las posiciones de los jardines, además de cubrir la segunda base, aunque en el infield, se le ha utilizado principalmente como campocorto.

En el actual round robin de la pelota invernal, Mateo jugó en 17 partidos con los Leones del Escogido, con los que tuvo un OPS de .603, promedio de bateo de .246 (61-15) con nueve bases robadas y cuatro empujadas.

Se espera que Mauricio Dubón sea el campocorto principal de los Bravos en ausencia de Kim, y Mateo será su suplente.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, tendrá múltiples opciones de velocidad en su banca, con el jardinero suplente Eli White y Mateo, quien ha tenido éxito en el 84.1% (95 de 113) de sus intentos de robo de bases desde 2022, cuando acumuló 35 robos para Baltimore.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/jorge-mateo--2-f7917eb7.jpg Jorge Mateo conecta la pelota durante un partido de la Lidom. (FUENTE EXTERNA.)

Problemas de salud

Mateo viene de un par de temporadas plagadas de lesiones, pero tampoco había mucho más disponible en el mercado. Con Bo Bichette rumbo a los Mets, los mejores agentes libres para el campocorto son veteranos como Isiah Kiner-Falefa y Ramón Urías.

Atlanta apuesta por Mateo, con un contrato que apenas supera el salario mínimo de $780,000 del próximo año. En julio de 2024, Mateo jugaba en la segunda base de los Orioles cuando él y Gunnar Henderson se deslizaron para un rodado. Chocaron y Mateo sufrió una subluxación en el codo izquierdo. Se sometió a una cirugía en agosto, lo que puso fin a su temporada prematuramente.

Una inflamación en ese codo lo puso de nuevo en la lista de lesionados en junio de 2025. Durante su rehabilitación, sufrió una distensión en el tendón de la corva que lo mantuvo fuera de acción durante julio y agosto.

Debido a todas esas lesiones, Mateo solo jugó 111 partidos en los últimos dos años. Además, tuvo una línea de bateo de .214/.253/.362 en ese periodo. Baltimore rechazó fácilmente una opción del club de $5.5 millones para 2026, lo que envió al utility quisqueyano a la agencia libre.

Atlanta probablemente no espera mucho de Mateo ofensivamente, ya que ese nunca ha sido su fuerte. Su línea de bateo de por vida es de tan solo .221/.266/.363, lo que se traduce en un wRC+ de 75, lo que indica que ha estado un 25% por debajo del promedio de la liga en general.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/jorge-mateo--6-154d6683.jpg Jorge Mateo cubre la intermedia en una jugada del round robin semifinal. (FUENTE EXTERNA.)

Su aporte es más en defensa y velocidad. Superó los 30 robos tanto en 2022 como en 2023. En los últimos dos años, a pesar de las ausencias por lesiones, robó 28 bases. En 2025, se estafó 15 bases a pesar de solo participar en 43 juegos.

Con el guante, Mateo acumula 2,320 1/3 entradas en el campocorto, más del triple que Dubón. En ellas, Mateo ha acumulado 13 Carreras Defensivas Salvadas y seis Outs por Encima del Promedio. También tiene experiencia en segunda base, tercera base y en las tres posiciones de los jardines.