Águilas Cibaeñas anuncian la contratación del colombiano Nabil Crismatt

Su actuación más reciente en Lidom fue en la estación 2024-2025 con los Gigantes del Cibao

    Expandir imagen
    Águilas Cibaeñas anuncian la contratación del colombiano Nabil Crismatt
    Nabil Crismatt (FUENTE EXTERNA)

    Las Águilas Cibaeñas anunciaron oficialmente la contratación del lanzador derecho colombiano Nabil Crismatt, quien llega para aportar profundidad al cuerpo de abridores.

    Crismatt, de 31 años, es un conocido de la Liga Dominicana de Béisbol. El nativo de Barranquilla vistió el uniforme amarillo durante la Serie Final de la campaña 2020-2021, torneo en el que el equipo conquistó su corona número 22.

    Su actuación más reciente en Lidom fue en la estación 2024-2025 con los Gigantes del Cibao, donde brilló con una sólida marca de 5-2 y una efectividad de 2.65 en 11 aperturas.

    • En 54.1 entradas, el diestro ponchó a 49 bateadores y otorgó apenas 11 boletos.

    Su experiencia

    Además de su paso por las Estrellas de Oriente (2022) y Tigres del Licey (2018 y 2023), Crismatt cuenta con seis temporadas de experiencia en las Grandes Ligas.

    Ha visto acción en 122 partidos con los Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, Diamondbacks de Arizona y Dodgers de Los Ángeles, acumulando un récord de por vida en MLB de 12-6 y 3.71 de efectividad.

    RELACIONADAS

    Reconocido por su efectivo cambio de velocidad y su temple en momentos de alta presión, el colombiano es un lanzador capaz de neutralizar con éxito tanto a bateadores zurdos como derechos.

