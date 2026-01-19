Confiscaciones y rosters ilegales: una historia recurrente en la Lidom

El zurdo cubano Roenis Elías protagonizó una confiscación en la estación 2022-23, con las Águilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA )

Un error de oficina en la confección de la plantilla de las Águilas sacó del terreno el protagonismo en la parte final del round robin, que obligó a una decisión de oficina a anular el resultado de un partido clave. Nada nuevo en la Lidom.

La presidencia de la Liga de Béisbol (Lidom), Vitelio Mejía, amparada en el artículo 25 sobre juegos protestados, anuló el partido del pasado 16 de enero debido a la inscripción de un jugador importado por encima del límite permitido (8).

Aunque el hecho ha generado un amplio debate público, la historia de la liga registra episodios similares, mucho antes de ser bautizada como Lidom y el más reciente en 2022.

El primer episodio

En la columna publicada en Diario Libre por el veterano periodista Bienvenido Rojas, el 15 de diciembre de 2022, se documenta que entre los primeros casos de protestas por uso indebido de jugadores datan del 13 de junio de 1923, durante el primer Campeonato de Béisbol Profesional del país, cuando las Panteras de Macorís protestaron un partido ante los Leones del Escogido alegando alineación ilegal de un jugador escarlata.

Ya en la Lidom, el 30 de octubre del 1984, los desaparecidos Caimanes del Sur vieron anulada una victoria frente a los Tigres del Licey, pese a una sólida labor monticular de Tim Birtsas y Mark Silva.

La resolución fue emitida el 3 de diciembre de ese año por el entonces presidente de la liga, Plinio Jacobo, debido al uso ilegal de Birtsas por la franquicia de San Cristóbal.

Matos tuvo los suyos

Otro episodio relevante ocurrió en octubre de 2010, cuando el entonces presidente de la liga, Leonardo Matos Berrido, suspendió por el resto de la temporada al lanzador Wilkins Arias, de las Águilas Cibaeñas, tras participar en un partido sin estar inscrito en el roster oficial del día.

La medida se sustentó en el párrafo III del artículo 33 del reglamento 2010-11, que prohibía expresamente la incursión al terreno de jugadores no incluidos en el roster oficial bajo cualquier circunstancia.

En dicho párrafo se establecía que "a los jugadores que no figuren en el roster se les permitirá permanecer en el dugout siempre que estén correctamente uniformados. Una vez iniciado el partido y hasta que este haya concluido, o en caso de cualquier conflicto antes, durante o después del juego, a dichos jugadores les está terminantemente prohibido penetrar al terreno de juego, sin importar la excusa. Cualquier jugador de la reserva, no activo, que penetre al terreno de juego será sancionado con multa y suspendido por el resto de la temporada".

Arias relevó ante los Leones, lo que derivó en la anulación del partido por decisión del entonces vicepresidente de la liga, José Rafael Álvarez Sánchez, tras la apelación presentada por el conjunto melenudo.

En noviembre de 2016, el propio Matos Berrido confiscó al Licey una victoria 10-1 sobre los Gigantes del Cibao por utilizar al cubano Juan Miranda sin estar en el roster oficial.

La resolución se apoyó en el artículo 31 del reglamento del torneo 2016-17, que establece la ilegalidad de la participación de jugadores fuera del listado autorizado para cada partido.

El caso de los nueve importados se inserta dentro de una larga cadena de precedentes que reflejan que las confiscaciones de partidos y las irregularidades en rosters no son episodios aislados, sino una problemática recurrente de la liga.

Elías, la más reciente confiscación

El primer caso bajo la presidencia de Vitelio Mejía se dio en el campeonato 2022-23 y las Águilas estuvieron involucradas.

En esa ocasión, el club reportó falsamente que el lanzador estadounidense Geoff Hartlieb se ausentaría por licencia de paternidad, algo que no era cierto, lo que permitió la inscripción irregular del zurdo Roenis Elías.

El cubano participó en un partido que los aguiluchos ganaron al Licey 6-5 con un cuadrangular dramático de Jerar Encarnación en la novena entrada.

El partido fue confiscado por manejo irregular del roster.