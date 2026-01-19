Partido de desempate será en La Romana, si las Águilas ganan hoy

"El Corral de los Toros" será la sede de un posible juego de desempate por el pase a la final. ( FUENTE EXTERNA. )

El estadio Francisco A. Micheli de La Romana, será el escenario de un posible partido de desempate, en el caso de que las Águilas Cibaeñas derroten a los Toros esta noche.

De acuerdo con un comunicado emitido al mediodía de este lunes por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), un partido para definir entre esos dos equipos quien pasa a la final, debe ser jugado en la sede del conjunto que aventaja en la serie particular.

Tras haberse disputado cinco partidos oficiales, los Toros lideran cuatro victorias contra una derrota los enfrentamientos entre ambos conjuntos.

La única victoria de los Águilas fue el pasado día 9 con pizarra de por tres carreras contra una precisamente en La Romana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/com-liga-35e29def.png Comunicado oficial de Lidom en el que se establece la sede para un posible partio de desempate. (FUENTE EXTERNA)

Anulación del viernes

El triunfo de Águilas Cibaeñas 6-2 sobre Toros del Este el pasado viernes 16 fue anulado por la violación al capítulo 30 del reglamento dado que el conjunto amarillo inscribió a nueve jugadores importado en lugar del máximo permitido de ocho.

La decisión no clasificó automáticamente a los Toros (11-6) á la serie final, y la Lidom decidió que el partido se jugara este lunes en la misma sede de hace 72 horas.

Como las Águilas (10-7) vencieron a los Leones en el día de ayer, existe la posibilidad de que se de un empate en la segunda posición del standing del round robin, el último cupo que clasifica a la serie final, en la que los Leones (12-6) aguardan por un rival.

