A-Rod mejora, Manny y Encarnación salen de la boleta del Salón de la Fama

Edwin Encarnación tuvo una carrera de 16 temporadas en las Grandes Ligas que finalizó en 2020. ( FUENTE EXTERNA )

Alex Rodríguez sacó su mayor votación, Manny Ramírez se despidió tras 10 años y Edwin Encarnación en su primero. El jurado para elegir a los miembros del Salón de la Fama del Béisbol reiteró su castigo a dos de los más grandes bateadores de la historia y no se impresionó con una carrera de 424 cuadrangulares del extoletero romanense.

Encarnación, quien militó en 16 temporadas y remolcó 1,261 carreras, solo logró el sí de seis votantes, para un 1.4 %. Ese porcentaje lo elimina de volver a aparecer en las papeletas de los periodistas (al no superar el 5 %) que sí premiaron al puertorriqueño Carlos Beltrán (84.2 %) y al curazoleño Andruw Jones (78.4 %) para que el 26 de julio reciban sus placas como inmortales.

Las opciones de Edwin ahora pasan por ser conocido en un futuro por un Comité de Veteranos.

Rodríguez consiguió 170 votos para un 40 % de los sufragantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBAWA) que el martes publicó los resultados de los candidatos para ingresar a Cooperstown este verano, una clase que será completada por Jeff Kent, elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/gjkod1biaa-34n-7a9058f7.jpg Votación para la clase de 2026 del Salón de la Fama del Béisbol.

Se trata del mayor porcentaje que consigue A-Rod en la que fue su quinta aparición en las quinielas. Cuando debutó en 2022 logró un 34.3 % y en 2025 alcanzó el 37.1 %. De no descender del 5 % puede aparecer en las cartulinas hasta 2031.

El extorpedero y antesalista fue un bateador de 696 jonrones, pero tanto su confesión al uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento en 2009 como la posterior suspensión en 2013 han sido una losa muy pesada para conseguir ese mínimo de 75 % que se requiere para adquirir un nicho en la ciudad donde se inventó el béisbol.

Manny, fuera

De su lado, Ramírez también recibió el mayor respaldo de los votantes. El exjardinero de Cleveland, Boston, Dodgers y Tampa Bay apareció en 165 boletas para un 38.8 % en la que fue su décima aparición. Cuando debutó en la de 2017 solo alcanzó un 23.8 % y se mantuvo en un ascenso continuo cada año hasta alcanzar el 34.3 % en la de 2025.

Ramírez, un bateador de .312 de por vida con 555 jonrones y OPS de .996, fue suspendido en dos ocasiones por fallar a pruebas de dopaje mientras jugaba para los Dodgers y Rays.

Jones pasó de aparecer en apenas el 7.3% de las boletas en su primer año de elegibilidad a conseguir la exaltación en su noveno intento. El jugador de 47 años se convierte en el primer nacido en Curazao en ingresar al Salón.