Calendario de la serie final: Toros comienzan el miércoles ante Leones en el Quisqueya
La serie se disputará a un 7-4
A continuación, el calendario de la serie final de la pelota invernal dominicana, el cual está programado a un 7-4 entre Toros del Este y Leones del Escogido.
|Fecha
|Hora
|Visitante
|Local
|Estadio
|21/01
|7:15 p.m.
|Toros
|Escogido
|Quisqueya
|22/01
|7:30 p.m.
|Escogido
|Toros
|F. Micheli
|23/01
|7:15 p.m.
|Toros
|Escogido
|Quisqueya
|24/01
|Libre
|25/01
|5:00 p.m.
|Escogido
|Toros
|F. Micheli
|26/01
|7:15 p.m.
|Toros
|Escogido (*)
|Quisqueya
|27/01
|7:30 p.m.
|Escogido
|Toros (*)
|F. Micheli
|28/01
|7:15 p.m.
|Toros
|Escogido (*)
|Quisqueya
|(*) De ser necesario
El equipo romanense retorna a la final por primera vez desde 2020 cuando disputaron la temporada perfecta al ganar regular, todos contra todos, el campeonato y la Serie del Caribe. También van a su séptima final desde que surgieron como franquicia en 1983-84.
Aún mejor todavía, el pase a pelear el título deja un dulce sabor en la tierra de los Azucareros del Este, luego de que los últimos cuatro campeonatos los pasaran en el sótano.