Calendario de la serie final: Toros comienzan el miércoles ante Leones en el Quisqueya

La serie se disputará a un 7-4

Los Toros del Este vuelven a la serie final después de ocupar el último lugar en las últimas cuatro campañas. Vencieron a las Águilas Cibaeñas 8-7 la noche del lunes en 10 entradas en el Estadio Francisco Micheli, en La Romana. (CORTESÍA TOROS DEL ESTE)

A continuación, el calendario de la serie final de la pelota invernal dominicana, el cual está programado a un 7-4 entre Toros del Este y Leones del Escogido.

FechaHora VisitanteLocalEstadio   
21/017:15 p.m. Toros Escogido Quisqueya   
22/01 7:30 p.m.EscogidoToros F. Micheli   
23/01
7:15 p.m.TorosEscogidoQuisqueya  
24/01Libre     
25/01
5:00 p.m.EscogidoToros F. Micheli   
26/01
7:15 p.m.Toros Escogido (*)Quisqueya  
27/01
7:30 p.m.EscogidoToros (*)F. Micheli  
28/01
7:15 p.m.TorosEscogido (*)Quisqueya  
(*) De ser necesario  
       
       
       

El equipo romanense retorna a la final por primera vez desde 2020 cuando disputaron la temporada perfecta al ganar regular, todos contra todos, el campeonato y la Serie del Caribe. También van a su séptima final desde que surgieron como franquicia en 1983-84.

Aún mejor todavía, el pase a pelear el título deja un dulce sabor en la tierra de los Azucareros del Este, luego de que los últimos cuatro campeonatos los pasaran en el sótano.

