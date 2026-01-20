El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones han sido seleccionados para el Salón de la Fama de Cooperstown, informó este martes la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA).

El máximo honor individual que existe en el béisbol, recayó en Beltrán en su cuarta participación en la boleta de la BBWAA y en Jones en su novena.

Porcentaje alcanzado

Tanto Beltrán como Jones serán recibidos formalmente, junto con Jeff Kent, seleccionado por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, durante las ceremonias de inducción programadas para el 26 de julio en Cooperstown, Nueva York.

Con el requisito de obtener al menos el 75% de apoyo en la boleta de la BBWAA, Beltrán obtuvo su nombre en el 84.2% de las boletas presentadas, mientras que Jones obtuvo el 78.4%.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/carlos-beltran-a-un-pie-de-entrar-al-salon-de-la-fama-en-2026-73a04a25.jpg Carlos Beltrán lleg como uno de los grandes favoritos para ingresar a Cooperstown en 2026. (ARCHIVO/ AP)

La carrera de Beltrán

Desde su debut con Kansas City en 1998, Beltrán mostró su talento a una edad temprana. Su primera temporada fue destacada, pero su verdadera explosión se dio en 2003, año en que fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas y ganó un Guante de Oro.

De por vida bateó 279 con 435 jonrones, 1,587 carreras impulsadas y 312 bases robadas.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su impresionante rendimiento en la Postemporada. Durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2004, Beltrán bateó 8 jonrones en 12 partidos, un récord en la historia de las Series de Campeonato de la Liga Nacional, consolidándose como un "jugador de Octubre" por excelencia.

Entre sus reconocimientos cabe mencionar sus nueve participaciones en All-Star Game, tres Guantes de Oro (2006, 2007, 2008) y dos Bates de Plata (2006, 2008). Además fue campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston en 2017, aunque su título fue algo polémico debido al escándalo de robo de señales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/12989-fcf36685.jpg Jones jugó con cinco equipos en la MLB. (ARCHIVO/AP)

La estampa de Jones

Poseedor de una defensa elegante y efectiva en los jardines, Jones debutó en las Grandes Ligas en 1996 con los Atlanta Braves. A diferencia de muchos jugadores, subió a Las Mayores a los 19 años y rápidamente se hizo notar, no solo por su potente bateo, sino también por sus habilidades defensivas excepcionales.

Pegó 434 jonrones en su carrera, en la que bateó para .254 con 1,289 vueltas producidas. Fue ganador cinco veces del Guante de Oro (1998, 1999, 2001, 2002, 2003), recibió un Bate de Plata (2005), y fue invitado en cinco ocasiones al All-Star Game.

Uno de los momentos más memorables de la carrera de Jones fue en 1996, cuando con solo 19 años, fue el jugador más joven en la historia de la MLB en conectar un jonrón en un Juego de Postemporada.

Posteriormente, siguió cosechando éxitos y estableció un récord al lograr más de 400 jonrones antes de cumplir los 30 años.