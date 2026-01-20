En el Draft de Importados, Leones escogen a Foster y Miranda; Toros toman a Crismatt y Despaigne

Luis Fernando Miranda, lanzó para las Águilas Cibaeñas en la semifinal. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Leones del Escogido seleccionaron este martes a los pitchers Matt Foster y Luis Fernando Miranda y los Toros del Este escogieron a los también serpentineros Nabil Crismatt y Odrisamer Despaigne durante el Draft de Importados celebrado de cara a la Serie Final del campeonato 2025-2026 dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa BanReservas.

Todos los que fueron seleccionados reforzaron a las Águilas Cibaeñas durante el recién concluido playoff semifinal . Foster, relevista derecho, tuvo una destacada actuación con las Águilas Cibaeñas en el Round Robin al registrar efectividad de 3.00, WHIP de 1.00 y promedio de los oponentes de .182, con tres entradas lanzadas, dos hits permitidos, una carrera limpia, un boleto y un ponche, además de dos salvamentos.

Miranda, un lanzador derecho, también mostró gran dominio en la semifinal, cerrando con efectividad de 1.50 y un excelente WHIP de 0.33, limitando a los bateadores contrarios a .100 de promedio. En seis entradas, permitió dos hits, una carrera limpia, sin boletos y siete ponches, desempeño que refuerza la rotación abridora escarlata.

El caso de Crismatt

Nabil Crismatt fue inscrito por Águilas, pero no vio acción en el Round Robin y Despaigne lanzó en el Round Robin con efectividad de 3.18 y WHIP de 0.88, trabajando 5.2 episodios, en los que permitió cuatro imparables, dos carreras limpias, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores.

El draft fue moderado por el director técnico de la liga, Jorge Torres, y contó con la participación de Carlos Peña, gerente general de los Leones del Escogido, y Jesús Mejía, gerente general de los Toros del Este.

En el listado de disponibles figuraban 10 jugadores, de los cuales ocho pertenecían a las Águilas Cibaeñas y dos a los Gigantes del Cibao.

La Serie Final de LIDOM inicia mañana a las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, marcando la primera vez que Leones del Escogido y Toros del Este se enfrentan en esta última instancia del campeonato.