En el Draft de Importados, Leones escogen a Foster y Miranda; Toros toman a Crismatt y Despaigne
Los peloteros seleccionados pertenecieron todos a las Águilas Cibaeñas en el pasado round robin
Los Leones del Escogido seleccionaron este martes a los pitchers Matt Foster y Luis Fernando Miranda y los Toros del Este escogieron a los también serpentineros Nabil Crismatt y Odrisamer Despaigne durante el Draft de Importados celebrado de cara a la Serie Final del campeonato 2025-2026 dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa BanReservas.
Todos los que fueron seleccionados reforzaron a las Águilas Cibaeñas durante el recién concluido playoff semifinal. Foster, relevista derecho, tuvo una destacada actuación con las Águilas Cibaeñas en el Round Robin al registrar efectividad de 3.00, WHIP de 1.00 y promedio de los oponentes de .182, con tres entradas lanzadas, dos hits permitidos, una carrera limpia, un boleto y un ponche, además de dos salvamentos.
Miranda, un lanzador derecho, también mostró gran dominio en la semifinal, cerrando con efectividad de 1.50 y un excelente WHIP de 0.33, limitando a los bateadores contrarios a .100 de promedio. En seis entradas, permitió dos hits, una carrera limpia, sin boletos y siete ponches, desempeño que refuerza la rotación abridora escarlata.
El caso de Crismatt
Nabil Crismatt fue inscrito por Águilas, pero no vio acción en el Round Robin y Despaigne lanzó en el Round Robin con efectividad de 3.18 y WHIP de 0.88, trabajando 5.2 episodios, en los que permitió cuatro imparables, dos carreras limpias, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores.
El draft fue moderado por el director técnico de la liga, Jorge Torres, y contó con la participación de Carlos Peña, gerente general de los Leones del Escogido, y Jesús Mejía, gerente general de los Toros del Este.
- En el listado de disponibles figuraban 10 jugadores, de los cuales ocho pertenecían a las Águilas Cibaeñas y dos a los Gigantes del Cibao.
La Serie Final de LIDOM inicia mañana a las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, marcando la primera vez que Leones del Escogido y Toros del Este se enfrentan en esta última instancia del campeonato.