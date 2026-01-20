Héctor Rodríguez jugará la final con el Escogido

Héctor Rodríguez se entrenó el martes con los rojos en el Quisqueya. ( FUENTE EXTERNA )

Héctor Rodríguez volverá con los Leones del Escogido en busca del bicampeonato desde este miércoles cuando comience la serie final contra los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Así lo confirmó este martes en conferencia de prensa el gerente general del conjunto, Carlos Peña, al indicar que la integración del jardinero es una muestra de su compromiso con los escarlatas.

"Héctor Rodríguez está aquí de nuevo, demostrando su entrega, disposición y deseo de estar con el Escogido. Finalmente pudimos lograr ese permiso y aquí está desde el primer día. Voló directamente desde Cincinnati hacia acá para llegar a tiempo y formar parte del equipo", explicó.

En el caso de Jorge Mateo, quien no pudo ver acción en el último partido de los melenudos por temas familiares, el gerente de los rojos indicó que al igual que Rodríguez y que el resto del combinado el nivel de entrega del infielder es incomparable, por lo que seguirá viendo acción aún cuando ya firmó un contrato con un equipo de Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta.

"A pesar de haber firmado, por lo que estamos muy orgullosos, él está aquí. Inclusive su equipo le pidió ir a Estados Unidos de inmediato, pero Jorge dijo que tiene que terminar el compromiso con los Leones del Escogido. Eso demuestra que estos muchachos no están jugando por un contrato, a ellos les duele su equipo. Son escogidistas de verdad", declaró.

Sobre las integraciones de los lanzadores Matt Foster y Luis Fernando Miranda, adquiridos en el draft de importados realizado este martes, Peña explicó que el equipo de operaciones de beisbol ponderó a estos jugadores para fortalecer el pitcheo de los campeones nacionales y del Caribe.

"Escogimos a Foster y a Miranda porque nos pueden ayudar en el bullpen, fortalecernos y ayudarnos a sellar partidos, especialmente tarde, hablando específicamente de Foster. Miranda viene con un brazo que puede lanzar muchos innings. Obviamente, como abridor ha sido exitoso y también nos suma muchísimo valor", precisó.

Lakins inicia

El derecho Travis Lakins será el abridor del partido inicial de la Serie Final, que se jugará este miércoles a las 7:15 de la noche. Así lo confirmó el dirigente Ramón Santiago, al revelar que José Urquidy será el responsable del segundo encuentro en La Romana.

"Lakins fue uno de los abridores más consistentes de nosotros durante toda la temporada. Fue alguien que nos dio muchas salidas de calidad y el chance de ganar muchos juegos por su efectividad, especialmente dándonos esa profundidad en el pitcheo abridor. En verdad confiamos plenamente en él", indicó.

Sobre la integración de Rodríguez al combinado, que fue pieza clave para los escogidistas durante la temporada, en especial cuando se reintegró al partido decisivo para obtener la clasificación al Round Robin, Santiago no tuvo más que elogios para el guardabosque.

"La verdad es que Héctor Rodríguez cambia el juego. Pudiste notar en ese juego (para la clasificación) que él hizo la diferencia. Y yo creo que cuando tienes un jugador de su calibre en el equipo, te da una profundidad increíble. Cuando me dieron esa noticia, me sacó una sonrisa", concluyó el capataz.

La serie final de Lidom está pautada al mejor de siete juegos con tres partidos seguidos iniciando el miércoles y concluyendo con otros cuatro (en caso de ser necesario), luego de un día de descanso.