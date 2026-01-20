Carlos Peña, un debut exitoso como gerente

Carlos Peña asumió la gerencia general de los Leones del Escogido con una misión clara: sostener la cultura ganadora heredada de Luis Rojas y devolver a la oficina escarlata a la antesala del campeonato.

En su primera temporada como ejecutivo, el objetivo está cumplido: el conjunto rojo está en la Serie Final y a solo cuatro triunfos de su título número 18.

Ponerse los zapatos de un gerente campeón no es tarea sencilla. Sin embargo, el extoletero de Grandes Ligas ha respondido a la presión con decisiones oportunas y una visión estructurada del proyecto deportivo, que hoy tiene al Escogido enfrentando a los Toros del Este en una Serie Final inédita.

Una de las últimas muestras de ese enfoque estratégico fue el fortalecimiento del bullpen con la incorporación de Matt Foster y Luis Miranda, dos brazos llamados a aportar profundidad y estabilidad en el tramo más exigente del torneo.

"Estamos tratando de fortalecernos. Un equipo que no se siente confiado de tener todas las herramientas para alcanzar su meta, cuando tiene la oportunidad de reforzarse hace todo lo posible por materializarlo. Por eso pudimos escoger a esos dos grandes lanzadores", expresó Peña en rueda de prensa previa al inicio de la final.

Un plan estructurado

Para el gerente general escarlata, el recorrido del equipo a lo largo de la temporada no responde al azar. La evolución del Escogido —especialmente en los momentos de mayor presión— ha sido el resultado de un trabajo planificado, basado en procesos y ajustes continuos.

"Al hacer los ajustes pudimos jugar pelota de calidad consistentemente. No es una casualidad. Eso habla de la persistencia de los muchachos y de la calidad de nuestros coaches", afirmó Peña a Diario Libre al identificar las principales fortalezas del conjunto.

La meta, asegura, nunca ha variado. Desde el primer día de la temporada, el discurso interno ha sido el mismo: competir hasta el final y construir el camino hacia el campeonato. Hoy, con el equipo instalado en la Serie Final, esa visión ha tomado forma tangible.

"No me preocupa nada, siento que la ejecución de nuestros plan, digamos es prioridad, estar preocupado tiene una connotación negativa, lo cual en este preciso momento lo que sentimos es optimismo", expresó Peña.

Para Carlos Peña, más que una sorpresa, el presente del Escogido representa la confirmación de que liderazgo, planificación y convicción también pueden marcar la diferencia desde la oficina. Y en su año de estreno como gerente general, ya está a las puertas de una hazaña reservada para muy pocos.