Los Dodgers quieren forrar su rotación y van por Freddy Peralta

Freddy Peralta también es pretendido por los Yanquis de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los Dodgers podrían no estar del todo decididos tras fichar al jardinero Kyle Tucker y garantizarle 240 millones de dólares por cuatro años. Los Ángeles sigue interesado en adquirir al lanzador derecho estrella de los Cerveceros de Milwaukee, el dominicano Freddy Peralta, según informa Katie Woo de The Athletic.

Los problemas de lesiones de la rotación de los Dodgers en 2025 hacen que valga la pena explorar un intercambio por Peralta, añade Woo. Yoshinobu Yamamoto fue el único abridor de los Dodgers que no estuvo en la lista de lesionados la temporada pasada.

Conseguir a Peralta requeriría un paquete de intercambio significativo, ya que, según se informa, los Cerveceros desean un reemplazo listo para las Grandes Ligas.

Peralta, dos veces All-Star, se dirige a su última temporada antes de la agencia libre y solo se le deben 8 millones de dólares para 2026. El jugador de 29 años viene de su mejor campaña, habiendo terminado quinto en la votación del Cy Young de la Liga Nacional gracias a una efectividad de 2.70 y 204 ponches en 33 aperturas.

En octubre, esa rotación abridora se lució al máximo, con Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani liderando al equipo a dos títulos consecutivos de la Serie Mundial gracias a su dominio sobre las alineaciones rivales.

De cara a la temporada 2026, se espera que los Dodgers también le den al joven lanzador derecho japonés Roki Sasaki otra oportunidad para unirse a la rotación, tras una complicada primera mitad de la temporada pasada.

El lanzador derecho Emmet Sheehan, quien ocupó varios puestos en el cuerpo de lanzadores de los Dodgers la temporada pasada, sigue siendo un firme candidato para la rotación o el bullpen. A él se unirán sus excompañeros de ligas menores River Ryan y Gavin Stone, quienes también se espera que se reincorporen al equipo este verano.

Buscar prospectos

También existen opciones de profundidad en las ligas menores como Justin Wrobleski, quien demostró ser un miembro valioso del bullpen de postemporada de los Dodgers, junto con los lanzadores derechos Landon Knack y Bobby Miller, quienes han lanzado entradas cuando se les ha necesitado en el pasado.

Un intercambio por Peralta solo aumentaría ese excedente, incluso si uno o dos jugadores regresaran a Milwaukee. Sin embargo, un análisis más detallado revela por qué Andrew Friedman y su equipo están interesados en fortalecer su rotación.

Peralta, de 29 años, se convertirá en agente libre al final de la próxima temporada y solo se le deben $8 millones, lo que lo hace muy asequible incluso para los equipos más económicos.

Para un equipo como los Dodgers, que ya ha estado probando al zurdo Tarik Skubal, quien probablemente gane más de $20 millones en arbitraje este mes, podría ser una opción más rentable para una nómina ya abultada de Los Ángeles.