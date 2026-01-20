×
Tabla final de posiciones de Lidom y resultados round robin: Toros a la final

Los romanenses superaron 8-7 a las Águilas este lunes para ir por el título ante Leones

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Tabla final de posiciones de Lidom y resultados round robin: Toros a la final
Los Toros del Este regresan a la serie final de la pelota invernal dominicana luego de vencer 8-7 en 10 entradas a las Águilas Cibaeñas la noche del lunes 19 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli en La Romana. (CORTESÍA TOROS DEL ESTE)

Con la victoria de los Toros del Este 8-7 sobre las Águilas Cibaeñas en 10 entradas la noche del lunes, así finalizó la tabla de posiciones  y los resultados finales de la semifinal round robin 2025-26.

De esa manera los Toros disputarán la final contra los Leones del Escogido la cual comenzará el miércoles a las 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido12.6676-4 5-2 6-31-P
Toros12.625-6-45-36-35-G
Águilas10.5562.06-4 4-56-3 1-P
Gigantes216.11110.02-81-81-86-P

        

El partido del viernes 16 entre Águilas y Toros concluyó 6-2, pero fue anulado debido a que el conjunto cibaeño inscribió nueve jugadores en el roster de esa fecha, uno más por encima del límite permitido por los reglamentos de Lidom.

El lunes, los Toros regresaron tres veces para vencer a unas Águilas en un estadio Francisco Micheli rebosante de fanáticos y de entusiasmo.

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaEscogido 3-2
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli Toros 8-5
31/12 Libre
 
01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 8-7
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. MicheliEscogido 10-5
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya Águilas 4-1
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierToros 3-1
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibaoEscogido 5-2
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. MicheliToros 10-6
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueyaToros 3-1
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierPospuesto
06/017:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierÁguilas 6-5 
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. JavierEscogido 5-0
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 17-1
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Águilas 2-1
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. MicheliGigantes 4-1
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya Escogido 7-6
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. MicheliÁguilas 3-1
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya Escogido 8-3 
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierGigantes 2-1
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya Escogido 7-2
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier Águilas 9-3
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 4-3
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli Toros 3-1
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier Escogido 5-1
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 3-0
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao Águilas 5-4
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli Toros 8-5
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya Escogido 7-4
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli Águilas 6-2(*)
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya Pospuesto
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. JavierToros 6-5
18/015:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueyaÁguilas 4-1 
19/017:30 p.m.Águilas vs Toros F. MicheliToros 8-7 
(*) El partido fue anulado debido por violación de roster de Águilas
Inscribieron un jugador importado por encima del nivel permitido.
Se jugó el lunes 19.
TEMAS -
Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.