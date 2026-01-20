Tabla final de posiciones de Lidom y resultados round robin: Toros a la final

Los Toros del Este regresan a la serie final de la pelota invernal dominicana luego de vencer 8-7 en 10 entradas a las Águilas Cibaeñas la noche del lunes 19 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli en La Romana. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Con la victoria de los Toros del Este 8-7 sobre las Águilas Cibaeñas en 10 entradas la noche del lunes, así finalizó la tabla de posiciones y los resultados finales de la semifinal round robin 2025-26.

De esa manera los Toros disputarán la final contra los Leones del Escogido la cual comenzará el miércoles a las 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Racha Escogido 12 6 .667 - 6-4 5-2 6-3 1-P

El partido del viernes 16 entre Águilas y Toros concluyó 6-2, pero fue anulado debido a que el conjunto cibaeño inscribió nueve jugadores en el roster de esa fecha, uno más por encima del límite permitido por los reglamentos de Lidom.

El lunes, los Toros regresaron tres veces para vencer a unas Águilas en un estadio Francisco Micheli rebosante de fanáticos y de entusiasmo.

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3