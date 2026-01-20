Tabla final de posiciones de Lidom y resultados round robin: Toros a la final
Los romanenses superaron 8-7 a las Águilas este lunes para ir por el título ante Leones
Con la victoria de los Toros del Este 8-7 sobre las Águilas Cibaeñas en 10 entradas la noche del lunes, así finalizó la tabla de posiciones y los resultados finales de la semifinal round robin 2025-26.
De esa manera los Toros disputarán la final contra los Leones del Escogido la cual comenzará el miércoles a las 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
|Posiciones al día
|Equipo
|JG
|JP
|PCT
|DIF.
|ULT 10
|CASA
|RUTA
|Racha
|Escogido
|12
|6
|.667
|-
|6-4
|5-2
|6-3
|1-P
|Toros
|12
|6
|.625
|-
|6-4
|5-3
|6-3
|5-G
|Águilas
|10
|8
|.556
|2.0
|6-4
|4-5
|6-3
|1-P
|Gigantes
|2
|16
|.111
|10.0
|2-8
|1-8
|1-8
|6-P
El partido del viernes 16 entre Águilas y Toros concluyó 6-2, pero fue anulado debido a que el conjunto cibaeño inscribió nueve jugadores en el roster de esa fecha, uno más por encima del límite permitido por los reglamentos de Lidom.
El lunes, los Toros regresaron tres veces para vencer a unas Águilas en un estadio Francisco Micheli rebosante de fanáticos y de entusiasmo.
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Res.
|27/12
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 12-2
|7:30 p.m.
|Gigantes vs. Toros
|F. Micheli
|Toros 11-3
|28/12
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-7 (11)
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 10-6 (10)
|29/12
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 4-2
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 7-6
|30/12
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 3-2
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-5
|31/12
| Libre
|01/01
|ENERO
|02/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 8-7
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Escogido 10-5
|03/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas 4-1
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Toros 3-1
|04/01
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 5-2
|5:00 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Toros 10-6
|05/01
|4:00 P.M.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Toros 3-1
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Pospuesto
|06/01
|7:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 6-5
|07/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 5-0
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 17-1
|08/01
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Águilas 2-1
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Gigantes 4-1
|09/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 7-6
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Águilas 3-1
|10/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-3
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Gigantes 2-1
|11/01
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 7-2
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 9-3
|12/01
|Libre
|13/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 4-3
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Toros 3-1
|14/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 5-1
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 3-0
|15/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 5-4
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-5
|16/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 7-4
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Águilas 6-2(*)
|17/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Pospuesto
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Toros 6-5
|18/01
|5:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas 4-1
|19/01
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-7
|(*) El partido fue anulado debido por violación de roster de Águilas
|Inscribieron un jugador importado por encima del nivel permitido.
Se jugó el lunes 19.