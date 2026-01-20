Víctor Estévez, de los Toros: "La entrega total del grupo nos llevó a la final"

Víctor Estévez, al centro, llega a la final en su primera temporada con los Toros. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este están de vuelta en la serie final tras pasarse cuatro años terminando la fase regular en el sótano. Luego de sellar el pase, el manager Víctor Estévez compartió un mensaje cargado de emoción, con lágrimas en los ojos luego de la carrera decisiva, reflejo de lo que ha significado esta travesía para toda la organización.

Estévez subrayó que la clasificación es el resultado de un esfuerzo colectivo y de una visión clara que se trazó desde el inicio: competir para ser campeones. El conjunto taurino supo sobreponerse a la adversidad, incluyendo una remontada clave frente a las Águilas Cibaeñas, demostrando carácter en los momentos de mayor presión.

Para el coach, la clave del éxito no se limita a la armonía del clubhouse. La verdadera diferencia enfatizó ha sido la entrega total de cada integrante de los Toros del Este. Ese compromiso, compartido por jugadores, gerencia y cuerpo técnico, se ha traducido directamente en el rendimiento dentro del terreno.

"Esto es de todos. Cada uno ha puesto su parte y eso se ve en cómo competimos", expresó Estévez, destacando la unidad como el principal motor del grupo.

Un sacrificio personal que marcó liderazgo

Uno de los pasajes más reveladores fue el sacrificio personal que asumió para mantenerse junto al equipo. Recién nombrado coach en las Grandes Ligas, Estévez tenía programado un viaje a Washington para cumplir compromisos en Estados Unidos.

Sin embargo, ante el empate y la trascendencia del momento para los Toros, decidió postergar su salida tras recibir la flexibilidad y el respaldo de sus superiores en MLB.

"No podía irme después de todo lo que empezamos desde los entrenamientos. No iba a poder soportar que algo pasara sin estar aquí", confesó. El gesto envió un mensaje contundente de liderazgo, responsabilidad y compromiso a toda la cueva taurina.

El objetivo sigue intacto

Aunque la alegría por la clasificación es inmensa, Estévez mantiene los pies en la tierra. Recordó que el trabajo aún no está completo y que el enfoque debe mantenerse intacto: restan cuatro victorias más para alcanzar el campeonato.

Dedicó este importante paso a Dios y a su familia en especial a su esposa, hijas y padres, pilares fundamentales durante todo el proceso.

Los Toros del Este avanzan a la final con convicción, unidos por la entrega que los trajo hasta aquí y con la mirada firme en el objetivo mayor.