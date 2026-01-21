Estévez y Santiago, los estrategas que enderezaron barcos

Víctor Estévez llega a una final apenas en su segunda temporada al frente de un equipo. ( FUENTE EXTERNA )

Víctor Estévez y Ramón Santiago se enfrentan en la final como dirigentes de recorrido corto en Lidom, el primero en su segunda campaña y el segundo ocupa el puesto desde diciembre. Pero coinciden en recuperar proyectos de inversión agresiva que se encontraban a la deriva.

Para Estévez, de 37 años y recién nombrado coach de primera base de los Nacionales, la serie tiene muchas lecturas y sentimientos.

En la campaña 2023-2024, el capitaleño recibió la primera oportunidad de dirigir en la liga, a un Escogido que venía de tres torneos sin clasificarse a postemporada; frenó esa cadena con un 26-24 en la serie regular, pero el 8-10 del round robin que lo dejó tercero no satisfizo a esa exigente fanaticada roja y al terminar la campaña no se le renovó para apostar por Albert Pujols.

Esta vez, Estévez tomó a unos Toros que pasaron de ganar la Serie del Caribe en 2020 a quedar en el sótano los siguientes cuatro torneos. El núcleo estructurado alrededor de Gilberto Celestino, Eloy Jiménez, Bryan de la Cruz y Yairo Muñoz logró la regularidad y navegó sin mayores inconvenientes para regresar a los playoffs por primera vez en un lustro.

La salida de Celestino por lesión complicó el pase a la final, pero en el juego que hubo que repetir ante las Águilas los bovinos se vieron debajo en la pizarra tres veces y lograron la remontada con épica.

El novato

Santiago, de 46 años y quien como coach en la MLB con los Detroit Tigers trabajó para estrategas como Jim Leyland, AJ Hinch y Ron Gardenhire, arrancó la campaña como coach de banca roja del conjunto que dirigía el puertorriqueño Alex Cintrón.

Pero el primero de diciembre se agotó la paciencia de la directiva melenuda cuando la novena marchaba con 13-18, en el sótano. Tras un arranque 4-6, el extorpedero encontró la fórmula y los melenudos lograron colarse con el último puesto, terminó con 10-9 y ya reforzado para el round robin con abridores importados, Raimel Tapia y Jorge Mateo se clasificó en el primer lugar.