Los Mets adquieren al jardinero cubano Luis Roberts Jr.

Luis Roberts Jr., trata de atrapar un batazo en imagen de archivo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets adquirieron al jardinero central cubano Luis Robert Jr. de los White Sox a cambio del infielder Luis Ángel Acuña y el diestro Truman Pauley, anunció el club el martes por la noche.

Las conversaciones sobre la posible transferencia de Robert desde los White Sox se han mantenido desde la fecha límite de cambios de 2024.

Incluso hubo momentos, específicamente durante los entrenamientos de primavera previos a la temporada 2025, en los que Robert parecía no creer que estaría con los White Sox para el Día Inaugural.

Sin embargo, el jardinero central se mantuvo en su puesto hasta esta temporada baja.

Robert ha tenido solo un par de años de una de las temporadas más completas en la historia de los White Sox. Durante esa campaña del Juego de Estrellas de 2023, Robert registró promedio de bateo de .264/.315/.542 con 38 jonrones, 36 dobles, 20 bases robadas, 90 carreras anotadas y 80 carreras impulsadas.

El talentoso jugador de cinco herramientas ha mostrado largos periodos de excelencia, aparte de esta racha de 145 juegos, pero no se ha acercado a la ofensiva durante las temporadas 2024-25, con un OPS de .660 y 28 jonrones en 210 juegos.

El desafío

Mantenerse sano ha sido el mayor problema para el cubano de 28 años. Tomemos como ejemplo la temporada 2025, cuando se limitó a 110 juegos tras lidiar con un par de distensiones en el tendón de la corva izquierdo.

La segunda distensión de Robert lo mantuvo fuera de acción desde el 26 de agosto hasta el final de la campaña de 60 victorias de los White Sox.

Su salario

Robert es discreto, encaja en cualquier vestuario, y trabaja diligentemente para perfeccionar su juego. Los White Sox ejercieron su opción de $20 millones para el 2026, y tiene otra opción de $20 millones con una rescisión de $2 millones para el 2027 antes de convertirse en agente libre.

En esencia, Robert sigue siendo una presencia defensiva sólida, aunque a menudo espectacular, en el jardín central. También estableció un récord personal con 33 bases robadas en 2025, lo que le da 102 bases robadas y 102 jonrones en 577 juegos.

Robert se beneficiará de no ser el centro de atención en su nueva alineación, pero la verdadera clave es mantenerlo en el campo.