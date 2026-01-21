Cody Bellinger firma por 5 años y US$162.5 millones para regresar con los Yankees

Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, lanza su bate después de conectar un jonrón durante un partido la campaña 2025. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Yankees de Nueva York acordaron un contrato de cinco años y 162,5 millones de dólares con el jardinero Cody Bellinger, según informaron fuentes al periodista Jeff Passan de ESPN.

El contrato incluye un bono por firmar de 20 millones de dólares, una cláusula de no intercambio completa así como otras de rescisión tras la segunda y tercera temporada, informa Passan.

Según reportan otras fuentes, en el acuerdo no hay dinero diferido. En 2025 con los Yankees. registró promedio de bateo de .272/.334/.480 con 29 jonrones, 98 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 152 partidos. Bellinger también aportó con su guante, al acumular 12 carreras defensivas salvadas.

Reuniones fructíferas

El equipo de Bellinger estuvo involucrado en largas negociaciones contractuales con los Yankees después de que ambas partes pareciera estar a favor de una reunificación este invierno.

Según informes, los Yankees reabrieron las conversaciones con Bellinger la semana pasada. El jugador de 30 años aparentemente rechazó una oferta inicial de cinco años y US $155 millones, mientras que clubes como los Mets de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco y los Azulejos de Toronto mostraron interés en él.

Con Bellinger, los Yankees llegarán a 2026 con una sólida alineación que también incluye a Jazz Chisholm Jr., Giancarlo Stanton y el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge.