Serie final 2026: Toros y Leones definirán el campeón desde hoy

Enny Romero (izquierda), por los Toros del Este, y Travis Larkins Jr., por los Leones del Escogido serán los lanzadores del primer partido de la serie final 2026 que comienza esta noche en el Estadio Quisqueya. ( FUENTE EXTERNA )

A las 7:15 p.m., hora señalada para primer partido entre Toros del Este y Leones del Escogido, marcará la edición 72 de la serie final y la primera ocasión que estos dos equipos salen al terreno a disputar el campeonato.

Los Toros llegan a su séptima serie final y van por su cuarto campeonato. El Escogido suma 17 y persigue la 18 en su visita número 29 a esta estación.

Esta final inédita, una de dos que quedan en esta liga invernal, enfrentará a los "Duros de matar", que descansan desde el pasado sábado. El "Torolío" reposó ayer después de un tortuoso desenlace en búsqueda de su boleto a la final, después de que se anulara el partido del viernes y se jugó el lunes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/calendario-de-la-final-05a0e161.png

Esta serie llega después de que los Toros se integraran a la liga en 1983-84. Pasaron 42 años para que se vieran de frente por un título. La de Estrellas y Águilas (19-74-75) tardó 24 años y es la más tardía entre los fundadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/precio-de-boletas-y-porcentaje-2e581b66.png

Así llegan estos dos equipos a la final, la que veremos de manera sinópticas con los datos a continuación.

1. Los abridores: El zurdo Enny Romero, por los Toros, es el seleccionado para abrir ante el derecho Travis Lakins.

2. Series particulares: En la serie regular, los Toros ganaron 8-2 la serie particular y en la semifinal igualaron 3-3, por lo que de manera general finalizaron 11-5 a favor de los cañeros.

3. Líder de round robin: Los Leones lideraron la serie semifinal round robin, en especial por su promedio general de carreras, ya que finalizaron con igual marca en esta fase (12-6). Eso no significa nada para la final. En las anteriores cuatro finales, al menos, solo para citar un segmento, el líder de esta fase apenas ganó una vez cuando el Licey levantó el trofeo en 2023.

4. Los capitalinos: Los Tigres (24-15) tienen el mejor porcentaje de ganados y perdidos en series finales (17-13) con 61.5 y luego siguen los Leones con un 56.7, número que pueden mejorar en esta ocasión. Los dos equipos de la capital superan al resto de sus rivales. Los Toros no van tan mal con 3-3 y un excelente 50 por ciento.

5. De la cola a la final: Cuatro torneos corridos en último lugar es una marca aborrecible y eso lo vivieron los taurinos. Este año quieren darle otro giro a su organización.

6. A repetir: El Escogido busca ser el primero en repetir después del Licey (2023 y 2024). Precisamente los melenudos realizaron la hazaña en 2012 y 2013.

7. Regreso y no más: Héctor Rodríguez vuelve a la alineación escarlata, una buena noticia para los rojos. No así para los Toros, ya que Gilberto Celestino, sigue fuera.

8. Draft de pitcheo: El Escogido se inclinó por Matt Foster (AC) y Luis Miranda (GC) y los Toros a Nabil Crismatt (AC) y a Odrisamer Despaigne (AC).

9. La faltante: Después de la de los Leones del Escogido, la única serie inédita que resta en la liga dominicana es la de Gigantes del Cibao contra Toros.