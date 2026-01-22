Bryan de la Cruz recibe yipeta JAC JS6 por premio al Jugador Más Valioso

Bryan de la Cruz recibe la llave de manos de Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, acompañado de ejecutivos de Viamar. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) realizó este jueves la entrega formal del premio al Jugador Más Valioso a Bryan de la Cruz, quien recibió una yipeta tipo SUV JAC JS6 modelo 2026 del concesionario Viamar, así como el trofeo que lo acredita como el más destacado del campeonato.

La entrega del vehículo al jardinero de los Toros del Este se produjo durante una breve ceremonia celebrada antes del inicio del segundo partido de la Serie Final en el estadio Francisco Micheli de La Romana, y estuvo encabezada por el presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, junto a José Reyes, gerente de marca para República Dominicana de JAC Pasajeros, y Jorge Sturla, vicepresidente ejecutivo de los Toros.

El jugador se mostró visiblemente emocionado al recibir el vehículo, un JAC JS6 cero kilómetro, equipado con motor 1.5 turbo de cuatro cilindros, 180 caballos de fuerza, transmisión DCT de seis velocidades, paddle shifter y torque de 280 NM, destacándose como una de las SUV más modernas y potentes de su categoría.

También estuvo presente Erick Almonte, presidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales (Fenapepro). Lidom reiteró sus felicitaciones a De la Cruz por su sobresaliente desempeño durante la temporada y agradeció a Viamar y JAC Pasajeros por su respaldo al béisbol profesional dominicano y a las premiaciones que reconocen la excelencia de sus protagonistas.

La liga utilizó su tradicional sistema de valoración ponderada, mediante el cual participaron 69 miembros de la prensa deportiva a nivel nacional que cubren el certamen dedicado a Don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-22-at-82038-pm-b552a88c.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-22-at-82419-pm-1-d268a013.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-22-at-82040-pm-04904545.jpeg ‹ >

La escala de puntuación otorgó siete puntos a los votos de primer lugar, cuatro a los de segundo, tres a los de tercero, dos a los de cuarto y un punto a los de quinto, mecanismo que permite evaluar de manera integral el impacto de cada candidato durante la temporada regular.

A la cabeza

De la Cruz encabezó el escrutinio con 431 puntos, producto de 57 votos de primer lugar, seis de segundo, dos de tercero y uno de cuarto, superando a su compañero de equipo Gilberto Celestino, quien acumuló 206 puntos, y a Raymel Tapia (Estrellas Orientales), con 149.

El cuadro de los principales votados lo completaron Cristian Adames (Tigres del Licey), Ezequiel Durán y Aderlin Rodríguez (Águilas Cibaeñas), Ismael Munguía (Estrellas Orientales), Deyvison de los Santos (Gigantes del Cibao) y Erik González y Yamaico Navarro, de los Leones del Escogido.

El jardinero de los Toros tuvo una temporada sobresaliente, siendo una pieza clave en la ofensiva del conjunto romanense que culminó la temporada regular con marca de 27-22, dueños de la segunda posición del standing.

Participó en 44 partidos en los que registró 188 apariciones al plato con un promedio de .301, gracias a 49 imparables, incluidos ocho cuadrangulares, nueve dobles y un triple.

De la Cruz lideró el campeonato con 40 carreras remolcadas, anotó 29 y acumuló 84 bases alcanzadas, consolidándose como uno de los bateadores de mayor impacto del torneo. Su línea ofensiva fue de .372 de porcentaje de embasarse (OBP), .515 de slugging, líder del certamen, y un OPS de .887, cifras que reflejan su combinación de poder y consistencia.