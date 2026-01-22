Los Mets se blindan con el lanzador dominicano Freddy Peralta

Los Mets de Nueva York concluyeron su búsqueda de un lanzador estrella con el fichaje este miércoles del dominicano Freddy Peralta, en un traspaso con los Cerveceros de Milwaukee.

Peralta, de 29 años, cuenta en su hoja de servicios con dos selecciones para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas y una marca de 70-42 en sus ocho temporadas en Milwaukee con una efectividad de 3.59.

Su rendimiento se elevó en el pasado curso con 17 victorias, la mayor marca de la Liga Nacional, en sus 33 aperturas para los Cerveceros, que fueron el mejor equipo de la fase regular pero acabaron barridos por los Dodgers a un paso de la Serie Mundial.

A través de su web, los Mets confirmaron la noche del miércoles los detalles del traspaso con Milwaukee, por el que obtendrán también al derecho Tobias Myers y entregarán a sus prospectos Jett Williams y Brandon Sproat.

La franquicia neoyorquina, liderada por el bateador dominicano Juan Soto, está invirtiendo con fuerza para relanzar sus aspiraciones al título, después de que el curso pasado ni siquiera clasificara a los playoffs.

En los últimos días también se hicieron los Mets con el codiciado agente libre Bo Bichette, entregándole un contrato de 126 millones por tres años, y con el jardinero cubano Luis Robert Jr. en un traspaso con los Medias Blancas de Chicago