Los prospectos Alejandro Rosario y Yeremy Cabrera pasan a los Nats en cambio por MacKenzie Gore

MacKenzie Gore de los Nacionales de Washington lanza ante los Filis de Filadelfia, el domingo 7 de abril de 2024. ( ARCHIVO/ AP )

Los Rangers adquirieron al lanzador zurdo MacKenzie Gore de los Nacionales a cambio de un paquete de prospectos, anunció el club el jueves. Texas necesitaba más profundidad en su rotación y pagó un alto precio por adquirirla, con un paquete encabezado por Gavin Fien, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2025.

Como parte de la transacción, pasaron a Washington los prospectos dominicanos Alejandro Rosario (lanzador) y Yeremy Cabrera (outfielder). Completan el canje, el campocorto norteamericano Devin Fitz-Gerald, y el outfielder boricua Abimelec Ortiz.

Gore, elegido al All-Star Game en 2025, tuvo un récord de 5-15 en 30 aperturas con los Nacionales, que perdieron 96 juegos el año pasado, con una efectividad de 4.17 en 159.2 entradas.

Su promedio de carreras limpias fue 3.02 en 110.1 innings antes del receso, pero luego de la pausa tuvo dificultades que lo elevaron a de 6.75 en 49.1 capítulos. Gore estará bajo el control del club hasta la temporada 2027.

El zurdo de 26 años tiene una mezcla dinámica de cinco lanzamientos que incluye una bola rápida de mediados de los 90 mph, una bola curva, un slider, un cambio y un cutter, pero ha sido inconsistente en la segunda mitad a lo largo de su carrera (3.87 ERA en la primera mitad vs. 4.91 en la segunda mitad).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/yclqcpwuquap2ahwcdo0-5b4975b0.jpg Alejandro Rosario en acción durante un partido de Ligas Menores. (FUENTE EXTERNA.)

Rosario sigue cotizado

Al momento del cambio, Rosario era el prospecto número seis de la organización de Texas, a pesar de que en 2025 perdió toda la campaña en ligas menores debido a que necesitó una cirugía en el codo del brazo de lanzar.

De por vida en 17 salidas en Clase A (media y fuerte), tiene récord de por vida de 4-5 con 2.24 de efectivad. Ha lanzado en 88.1 entradas en las ponchó 129.

El derecho de 24 años fue seleccionado en la quinta ronda del draft amateur de Estados Unidos en 2023, y en Lidom pertenece a los Tigres del Licey, que lo escogieron como su tercer pick del sorteo de novatos de la temporada 2024-25.

El principal pitcheo del nativo de la Florida es su recta de cuatro costuras que ronda las 95-97 millas por hora. En 2024 provocó que sus rivales un 46 por ciento de swing en blanco gracias a su slider y un 39% abanicó la brisa cuando lanzó su splitter.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/54916842613492354038804698640897082546871464n-0562313c.jpg Yeremy Cabrera fue elegido como el mejor defensa en los circuitos minoritarios de los Rangers. (FUENTE EXTERNA.)

Cabrera sigue avanzando

Mientras que Yeremy Cabrera, viene de tomar 383 turnos oficiales en los que compiló un OPS de .730 con ocho jonrones y 56 remolcadas en 102 partidos con el Hickory, sucursal Clase A de los Rancheros.

El oriundo de Baní tiene 20 años, era el prospecto número 16 de la organización, y en el sorteo de novatos de Lidom en 2024-25, fue escogido por las Águilas Cibaeñas con el cuarto pick.