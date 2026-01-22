Navarro y Lake golpean a los Toros y el Escogido se pone 2-0

Yamaico Navarro produjo tres vueltas claves para el triunfo del Escogido. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

El Escogido dio otro golpe sobre la mesa y colocó la serie final en una posición como para comenzar a alucinar y diseñar la serigrafía de la corona 18. Los rojos se impusieron el jueves por 7-4 sobre los Toros del Este en el Francisco Micheli y ahora dominan 2-0 la fase del campeonato que define al ganador del torneo.

Yamaico Navarro, cojeando con molestias en su pierna derecha, encabezó la ofensiva con doble, sencillo y remolcó tres vueltas para unos escarlatas que se aprovecharon de un oxidado Nabil Crismatt para colocarse en posición inmejorable.

Junior Lake despachó un cuadrangular de dos vueltas en la apertura del noveno que sentenció la pizarra. El tercer choque de la final se disputará este viernes (7:30 pm) en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El mexicano José Urquidy abrió por los escarlatas y trabajó 4.1 entradas de cinco hits y una vuelta. Ganó Kenny Hernández, perdió Crismatt y salvó Stephen Nogosek.

Alcides Escobar ligó tres de los 12 imparables felinos y Sócrates Brito consiguió dos. Eloy Jiménez se fue de 4-3, Rudy Martin de 2-2, con dos remolques, y Eric Filia produjo dos carreras con doble para liderar a los derrotados. Fue un partido que apenas duró tres horas y seis minutos.

Las carreras

Los rojos comenzaron a manufacturar carreras desde el primer episodio ante un Crismatt que fue tomado en el draft de importado sin siquiera haber lanzado en la Lidom este curso.

Erik González negoció boleto, avanzó a segunda con globito detrás de tercera que Jeimer Candelario no pudo atrapar y Lake recibió transferencia que congestionó las almohadillas.

José Marmolejos sacó elevado de sacrificio cerca de la pared del jardín derecho que llevó la primera vuelta al plato y Navarro logró sencillo al central que produjo dos carreras.

En el tercer episodio, Navarro encontró a su compueblano petromacorisano Lake en la inicial, adonde llegó con rodado, y disparó un doblete remolcador. Luego, el venezolano Escobar despachó hit al izquierdo que envió al home la quinta vuelta roja.

Los anfitriones descontaron en el quinto ante Derek West tras Onix Vega lograr imparable al central y Martin embasarse con rodado por segunda que Jonathan Guzmán erró y Filia sacudir doble que llevó a sus dos compañeros al plato.

En el sexto, los bovinos se acercaron por la mínima. Jiménez, que pegó hit, y Vega, que recibió base, fueron remolcados por Martin con doble al derecho ante Héctor Neris para colocar el choque 5-4.

Sin embargo, en el noveno, los dirigidos por Ramón Santiago fabricaron dos vueltas para la tranquilidad. Con dos outs, Brito disparó sencillo ante Joe Corbett y Lake le conectó un cuadrangular por el izquierdo que puso el choque 7-5. b

Romeo González

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.